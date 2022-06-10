Зачем на самом деле Махидевран украла у Хюррем кольцо

Турецкий сериал «Великолепный век» стал одним из самых популярных за всю историю кинематографа. В нем показали реальную жизнь султана Сулеймана и его гарема.
Главная героиня сериала — Хюррем — любимая женщина падишаха, всю свою жизнь она враждовала со своими гаремными соперницами, главная из которых — Махидевран.
Многие поклонники «Великолепного века» помнят, как Сулейман в начале сериала подарил Хюррем кольцо небывалой красоты. Падаших являлся искусным ювелиром и сделал изделие сам.
Для Махидевран стало настоящим шоком. Она видела, с какой гордостью рабыня носит это украшение и решила его отнять. Многие зрители посчитали, что причина – жажда мести и нежелание принимать поражение. Но нет.
Таким образом Махидевран решила показать свое превосходство. Лишив Хюррем кольца, госпожа показала всем, что никто не может быть выше нее.
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