Зачем на самом деле Махидевран украла у Хюррем кольцо

Турецкий сериал «Великолепный век» стал одним из самых популярных за всю историю кинематографа. В нем показали реальную жизнь султана Сулеймана и его гарема.

Главная героиня сериала — Хюррем — любимая женщина падишаха, всю свою жизнь она враждовала со своими гаремными соперницами, главная из которых — Махидевран.

Многие поклонники «Великолепного века» помнят, как Сулейман в начале сериала подарил Хюррем кольцо небывалой красоты. Падаших являлся искусным ювелиром и сделал изделие сам.

Для Махидевран стало настоящим шоком. Она видела, с какой гордостью рабыня носит это украшение и решила его отнять. Многие зрители посчитали, что причина – жажда мести и нежелание принимать поражение. Но нет.

Таким образом Махидевран решила показать свое превосходство. Лишив Хюррем кольца, госпожа показала всем, что никто не может быть выше нее.

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