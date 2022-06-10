На съемках «Великолепного века» Мерьем Узерли закрутила роман с коллегой по сериалу

И это не Сулейман.

На съемках популярного турецкого сериала «Великолепный век» без интриг и личных драм не обошлось. Многие поклонники заметили, что муж дочери Хюррем Рустем-паша не ровно дышит к своей свекрови.

Сначала все подумали, что это часть сценария, но потом выяснилось, что между актерами Мерьем Узерли и Озаном Гювеном в тот момент действительно закрутился роман.

«Я с первого взгляда был сражен наповал красотой и энергетикой Мерьем!» — говорил тогда актер в интервью журналистам.

Но романтические отношения не понравились сценаристам и продюсерам картины. Долгое время им пришлось убеждать актеров закончить роман, который мешал их работе. В итоге пара все же рассталась.

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