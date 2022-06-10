Какой обман помог Хюррем стать любимой женщиной Сулеймана в «Великолепном веке»

Оказывается, девушку хотели выдать замуж, пока падишах был в походе.

Героиня Хюррем из сериала «Великолепный век» существовала на самом деле. Вообще, эту картину сняли по реальным историческим событиям, но где-то немного приукрасили.

Поклонники фильма помнят, что мать султана Валиде ненавидела рыжеволосую бестию за строптивый нрав. Кроме того, женщина не могла спокойно смотреть, как из-за этой женщины страдает Махидевран мать первого наследника падишаха.

И однажды, узнав, что Сулейман собирается в длительный военный поход, Валиде пытается выдать Хюррем замуж за сына учителя султана.

Но Хюррем быстро раскусила злой замысел так называемой свекрови. Она всем объявляет, что беременна. Девушка понимала, что если правда вскроется, ее ждет казнь. Однако именно эта ложь стала ее главным козырем и спасением от нежеланного брака.

Вскоре она действительно забеременела.

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