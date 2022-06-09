Как Мерьем Узерли подставила съемочную группу «Великолепного века»

Стало известно, как на самом деле актриса покинула сериал.

Поклонники популярного турецкого сериала «Великолепный век» знают, что в последних сериях актриса Мерьем Узерли, сыгравшая главную героиню Хюррем, ушла из картины. Тогда заявили, что артистка забеременела и не могла больше сниматься.

Однако продюсер Тимур Савджи в шоу Hayat Okul заявил обратное. Он обвинил Узерли в неуважении к коллегам и халатности.

«Мерьем покинула съемочную команду без предупреждения, и нам в короткие сроки пришлось искать ей замену!» — сообщил он.

Кроме того, актриса, по его словам, пыталась снова вернуться в «Великолепный век». К руководству проекта даже обращался ее брат. Однако сильная обида не позволила Савджи вернуть ее в команду.

Да и актриса, заменившая Узерли, хорошо справилась со своей ролью.

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