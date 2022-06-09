Глупая история с татуировкой: почему на самом деле Фирузе убрали из «Великолепного века»

Наложница Фирузе появляется в середине сериала «Великолепный век» и тут же приковывает к себе все внимание. Красивая, исполнительная, умная и одаренная. Хюррем сразу чувствует в девушке серьезную конкурентку и начинает ее ненавидеть.

Сначала Хюррем делает Фирузе наложницей своего сына Мехмета. Однако и это не спасает ситуацию. Султан замечает красавицу и все внимание отдает ей.

Хюррем — в отчаянии. Рыжеволосая бестия впервые в жизни чувствует, что на этот раз точно проиграла. И лишь благодаря внимательности и наблюдательности Рустема-паши ситуация в корне меняется.

Будущий супруг дочери Хюррем Михримах увидел ту самую злополучную татуировку на теле наложницы, которая и стала причиной изгнания Фирузе из дворца.

Однако зрители «Великолепного века» так и не поняли пассажа — почему из фильма так глупо убрали столь яркую героиню. Ведь Сулейман мог давно увидеть татуировку на шее Фирузе, они много времени проводили вместе.

Причина такого банального слива проста – не до конца продуманный сюжет. Никто из создателей сериала даже не предполагал, что любовная линия Сулеймана и Фирузе так затянется.

А получалось так, что Фирузе либо исчезнет, либо она полностью затмит Хюррем. А этого делать было нельзя, ведь по истории именно Хюрем была главной женщиной падишаха. Именно так и появилась эта глупая история с татуировкой.

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