Звезда сериала «Заключение» Дмитрий Куличков о работе с Викторией Исаковой: «Там такое обаяние, красота…»

С 14 июня на Первом канале стартует премьера детективного сериала «Заключение». Главные роли в картине исполнили Виктория Исакова (Вера), Дмитрий Куличков (Пахомов), Виталий Кищенко (Солохин), Михаил Ширяев (Костик), Владислав Ветров (Минаев) и другие.

Главная героиня фильма — Вера Елагина (Виктория Исакова) – блестящий хирург, специализирующийся на плановой абдоминальной хирургии. Профессия научила ее быть решительной и жесткой, уметь прятать свои чувства.

В итоге муж не выдерживает и уходит из семьи, наша героиня остается одна с дочерью-подростком. Однажды Вера узнает, что при странных обстоятельствах погибла ее пациентка — 16-летняя Зоя. В свое время Вера по подложным рецептам помогала Зое, перенесшей операцию, приобрести опиоидные анальгетики.

Из-за начатого расследования подлог всплывает, против Веры возбуждается дело. Пытаясь разобраться, что произошло с ее пациенткой, Вера начинает сотрудничать со следователем Пахомовым (Дмитрий Куличков), параллельно помогая капитану в раскрытии еще одного преступления.

В преддверии премьеры мы пообщались с актером Дмитрием Куличковым о том, что осталось за кадром сериала.

— Ваш герой – следователь-интроверт с мрачным юмором. Почему Пахомов такой? Он настолько одиночка?

— В душе-то он как раз не суровый, это скорее специфика профессии и одинокой жизни накладывает на него отпечаток. Но в сериале есть несколько сцен, где в нем видны даже какие-то детские проявления – радость, открытость. Он со своей собакой, влюбленный в Веру… Не супермен, а мальчишка, который влюбился впервые.

— Вам часто дают роли закрытых людей, которым не нравится жить в социуме. Как вы думаете, почему?

— В каждом из нас есть разные стороны, и, возможно, во мне видят именно эту. Но вообще интересно всегда играть объемных персонажей, а не однозначных и понятных.

— В сериале затронуто много социальных вопросов: выбор между подлогом документов и спасением пациентов, семейные проблемы и комплексы, идущие из детства, даже проблема ВИЧ, которая коснулась именно вашего героя, и он должен пройти через неизвестность. В общем, это не типичный сериал, как вам кажется?

— Впечатления от этой работы у меня очень хорошие, потому что мы делали акцент не на криминалистике, а на человеческих качествах и проявлениях. Там сцепка больше на отношениях между Пахомовым и Верой – в них есть и теплота, и привязанность, они ценят друг друга… Показаны и слабости героев – в сериале вы не найдете «стального» человека как Глеб Жеглов.

— Кстати, какой кейс из сериала запомнился больше всего? Какое преступление?

— Как я уже говорил, в этом проекте, на мой взгляд, интереснее наблюдать за межличностными отношениями персонажей, не преступлениями. Это фон, он сливается, и сам Пахомов, как и я, совсем не любит быть следователем, его работа — не страсть.

Поэтому у Пахомова чувства отключаются, когда он работает, но иногда все же невозможно их сдержать: в одной из сцен он чуть не задушил преступника в допросной, и это говорит о его человеческих качествах, которые он не утратил, несмотря на род занятий.

— Сериалы-процедуралы про работу следователей популярны давно, но в последнее время крен пошел на истории про маньяков. Как вам кажется, почему есть такая тенденция и запрос общества?

— Да, это правда так. Мне часто присылают подобные истории, и я даже недавно снимался в такой. Но мне истории про маньяков, если честно, вообще не нравятся, мне не хочется, чтобы в сознание людей вбрасывался страх и опасность чего-то со стороны. Такие роли ломают изнутри, мне это совсем не близко, потому что все, что связано с насилием, кажется однобоким и примитивным, живущим в нас на уровне инстинктов.

— Расскажите, пожалуйста, о работе с Викторией Исаковой. Были ли вы знакомы до этого проекта, самое яркое воспоминание о совместной работе?

— Да, мы были знакомы, между нами есть какая-то взаимная симпатия. С ней очень легко, она мегапрофессионал, но при этом вне кадра также проявляет искренние чувства. Она дает аванс, с ней хочется раскрываться. Я видел отрывки при озвучании, и там такое обаяние у нее, такая красота – при всей внешней холодности героини.

— Расскажите еще, пожалуйста, о работе с режиссером проекта Сергеем Поповым.

— С Сергеем мы познакомились еще на проекте «Седьмая руна» и давно не виделись. Он позвал меня и опять повел историю в человеческую сторону. Он не сомневается, видит свое кино целиком, и поэтому очень уверенно построил его так, как хотел.

Поначалу было сложно полностью довериться режиссеру, но потом я понял, что так нужно – он знает структуру своего кино, распланировал и увидел, как картинка должна выглядеть, спасибо ему за это.

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