Почему на самом деле Махидевран радовалась новым наложницам Сулеймана

В сериале немного не так показали то, что было в реальности.

Махидевран — первая женщина султана Сулеймана, которая подарила ему наследника. Судьбу наложницы четко показали в популярном турецком сериале «Великолепный век».

На ее долю пришло много страданий. Султан рано охладел в матери своего сына, и всю оставшуюся жизнь она вынуждена была из-за этого горевать.

Но еще больше Махидевран ненавидела Хюррем. Она считала, что именно с появлением рыжеволосой бестии Сулейман от нее отвернулся.

Она знала, что Хюррем желала стать единственной женщиной в жизни правителя. И искренне радовалась, когда в гареме появлялись новые рабыни. Ведь этот факт сводил с ума ее соперницу.

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