Виторган объяснил, почему чуть не сорвал съемки «Склифосовского»

Эммануил Виторган появится в новом сезоне популярного сериала «Склифосовский», который выйдет на экраны в следующем сезоне. Однако на съемочную площадку актер мог не попасть из-за возникшего форс-мажора.

«22 февраля мы уже улетели в Латвию. Почему мы и задержались? Ведь мы должны были раньше улететь. Вот как раз и из-за съемок «Склифа»!» — объясняет жена артиста Ирина Млодик Teleprogramma.pro.

Но им пришлось немного задержаться из-за известных мировых событий.

В «Склифосовском» мы действительно увидим любимого актера. Виторган считает сериал очень успешным проектом.

«Я думаю, что, во-первых, в материале. А, во-вторых, в хороших артистах и режиссуре. Да и операторы, и звуковики профессионально работают. Приятно с ними сотрудничать. К тому же и партнеры замечательные: и Максим Аверин, и Алена Яковлева, и Анечка Якунина. Создатели сериала молодцы, что подобрали таких артистов!». — добавил актер.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.