Что не показали в «Великолепном веке»: главной конкуренткой Хюррем должна была стать не Махидевран

Поклонники популярного турецкого сериала «Великолепный век» знают, что Хюррем была не единственной женщиной султана Сулеймана. Рыжеволосая бестия соперничала в гареме с Махидевран и таинственной Фирузе.

Однако изначально киношники планировали. Что главной конкуренткой станет совсем другая девушка. И это Гюльнихаль – та самая простушка, с которой Хюррем в сериале познакомилась еще на корабле, по пути в Стамбул.

По задумке, девушки должны были родиться и вырасти в одной деревне. Потом не поделить художника Луку. И даже однажды их словесное противостояние переросло в драку, во время которой и должно было произойти нападение турков на деревню.

Но в сериале, как мы знаем, этого не показали. Лука спас Хюррем, съев отравленные сладости, а Гюльнихаль просто исчезла после того, как попала в больницу после нападения Гюльшах.

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