Халит Эргенч объяснил, зачем Сулейман на самом деле казнил Ибрагима-пашу в «Великолепном веке»

По словам актера, на съемочной площадке они искренне плакали.

Актер Халит Эргенч, сыгравший султана Сулеймана в популярном турецком сериале «Великолепный век», приоткрыл закулисные тайны картины. Во время съемок документального фильма «Создание легенды» артист уделил много внимания сцене казни его лучшего друга Ибрагима-паши.

По словам актера, его герой прекрасно понимал, что казнь Ибрагима станет началом конца и для его сестры, и для их взаимоотношений, но не мог поступить иначе.

«Великий визирь не просто стал его правой рукой, но фактически провозгласил себя правителем самого султана османов. Смотреть на это было нельзя. Просто потому, что Сулейман мог окончательно потерять уважение своих подданных», — считает Эргенч.

Кстати, после съемок финальной серии казни, актеры на съемочной площадке обнялись и долго плакали вместе. Ведь за месяцы, проведенные на съемочной площадке, сблизились не только их герои, но и они сами.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.