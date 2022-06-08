Ибрагим-паша из «Великолепного века» рассказал о самой тяжелой сцене в сериале

Исполнитель роли Ибрагима-паши в «Великолепном веке» Окан Ялабык рассказал, что ему тяжелее всего далась на съемках сериала сцена своей казни.

Ведь моему герою было трудно понять, чем именно он заслужил столь суровое наказание от султана. Он служил ему верой и правдой и вдруг — такое.

«Всю жизнь Ибрагим жил так, как хотел Сулейман. Он выполнял его волю, а все его поступки так или иначе совершались с молчаливого согласия правителя. Паша и не был виновен, но его казнь была лишь вопросом времени, ведь власть не терпит конкуренции», — отметил актер на съемках фильма «Создание легенды».

По словам Ялабыка, спускать это событие на тормозах было категорически нельзя.

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