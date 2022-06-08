Начинающая феминистка против токсичного «альфача»: в Москве снимают новый сериал

Онлайн-кинотеатр Start начал съемки нового молодежного сериала под названием «Цыцгендер». Это будет драмеди о 20-летней феминистке, которая неожиданно для себя берется за перевоспитание токсичного «альфача».

Главные роли исполнят звезда подростковых сериалов «Смычок» и «Солдаут» Кристина Кучеренко и Антон Артемьев. Также в проекте задействованы Денис Власенко, Федор Лавров, Эвелина Бледанс, Карина Александрова и другие актеры.

По сюжету, молодая активистка Даша из провинциального города Жигулевска хочет доказать своему патриархальному отцу важность феминизма. Для этого она собирается стать популярным блогером и получить столичный грант на просветительский проект в своей малой родине. Материалом для блога девушка выбирает поэтапное исправление токсичного мужлана и бойца без правил Антона, которого случайно встречает в поезде по дороге в Москву.

«В поисках яркого конфликта для сериала я вспомнил, что однажды снял документальный фильм про такого токсичного альфача, и подумал, что, если мужлана будет перевоспитывать феминистка, то получится интересное исследование, — говорит режиссер сериала Радик Рахимов. – «Цыцгендер» о молодых и для молодых, он про столкновение нового и старого, в котором новое отчаянно хочет победить. Потому что новое лучше. Каждое новое поколение лучше предыдущего».

«Я знакомилась с литературой и историей первых суфражисток и феминисток, которые своим активизмом смогли изменить мир, — рассказывает исполнительница главной роли Кристина Кучеренко. — Но феминистки и их идеи с годами эволюционировали. Тут появилась проблема: мне нужно было больше современной информации, я не знала куда «копать». Но мне повезло — в нашей съемочный команде есть феминистки, в которых я нахожу отражение своей Даши. Они мне очень помогают, присылая ссылки на соцсети известных фемактивисток, за которыми я теперь наблюдаю. Это очень образованные, осознанные и интересные девушки». «Для роли в «Цыцгендере» я занимался пять раз в неделю боксом и два-три раза ходил в спортзал, в котором тренируются чемпионы мира и бойцы лиг Hardcore, Top Dog, — делится актер Антон Артемьев. — Тренер ставил мне технику, будто готовил к чемпионату мира по боксу. На тренировки ходили интересные, в чем-то забавные персонажи, я наблюдал за ними. Еще смотрел документальные фильмы и интервью с боксерами, вдохновлялся Томом Харди — мастером перевоплощения с яркой харизмой».

Съемки 10 серий будут проходить в Москве и Московской области до конца июля. Выход сериала запланирован на конец 2022 года.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.