«Еще смешнее и драматичнее!»: стартовали съемки второго сезона сериала «Иванько»

7 июня канал ТНТ и кинокомпания Good Story Media запустили съемки второго сезона комедийного сериала «Иванько». В продолжении вернутся Валентина Мазунина, Лина Миримская, Виктория Заболотная, Денис Шведов, Алексей Вертков и другие актеры оригинала. Кроме них, в истории появятся три новых персонажа.

Зрители увидят новые истории из жизни учительницы Вали и шебутной тамады Насти. После событий первого сезона их дружба подвергнется серьезным испытаниям. Добавьте сюда романтические отношения с мужчинами, и получится настоящий пороховой коктейль.

«Будет еще смешнее и драматичнее! Но любой проект делается потому, что автор хочет что-то донести, а не просто посмеяться. Наш сериал называют «психотерапией», потому что он дает возможность посмотреть на близкие и понятные проблемы, с которыми люди сталкиваются каждый день», — говорит режиссер проекта Ксения Воронина, ранее работавшая над «Физруком» и «Универом». «Такие проблемы не решаются просто, это, скорее, вопросы себе: чего я хочу, что я могу для этого сделать, правильно ли я определяю свои желания, какие у меня отношения с окружающими, как мне мою жизнь выправить так, чтобы меня все устраивало. Мы поднимаем вопросы, на которые нет правильных ответов».

Напомним, первый сезон «Иванько» показали в конце 2020 года. Это была комедия о двух одиноких женщинах, которые хотят помочь друг другу устроить личную жизнь, но только плодят курьезные ситуации.

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