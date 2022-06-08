Во втором сезоне «И просто так» Кэрри продолжит переписываться с Самантой

Второй сезон сериала «И просто так» — продолжения «Секса в большой городе» — начнут снимать в октябре текущего года. Релиз запланирован на HBO Max на лето 2023-го. А пока шоураннер Майкл Патрик Кинг раскрывает некоторые подробности сюжета.

В новом интервью продюсера спросили, будет ли Кэрри Брэдшоу продолжать переписываться с Самантой Джонс в новых сериях. Кинг ответил утвердительно. То, как удалось оставить Саманту в проекте после ухода актрисы Ким Кэттролл, ему очень нравится, и во втором сезоне это удаленное общение продолжится.

Журналисты также спросили создателя шоу, что произошло между Кэрри и Самантой во время их запланированной встречи, которая была упомянута в первом сезоне, но не показана.

«Это очень забавно, потому что у каждого из сценаристов есть своя версия того, что произошло во время этого разговора», — цитирует Кинга издание Variety.

Лично Майкл нафантазировал себе, что женщины выпили по бокалу шампанского и имели достаточно взрослый разговор, в результате которого возродили свои теплые чувства друг к другу.

«Я уверен, что они отлично провели ночь, и все решилось. Как только Кэрри отпустила старую-престарую любовь, к ней вернулась одна из ее нынешних», — сказал продюсер.

Напомним, что в первом сезоне у главной героини умирает муж (тот самый мужчина ее мечты), и именно Саманта помогает ей справиться с болью утраты.

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