В кинотеатрах выйдет фильм «Развод», в котором многие могут узнать себя

Картину покажут на больших экранах с 30 июня.

С 30 июня на большие экраны выйдет комедийный фильм «Развод», производством которого занималась компания Comedy Club Production.

Это история про молодую пару, переживающую трудности в отношениях. Витя и Илона покупают квартиру в ипотеку и затеивают грандиозный ремонт, который, как и многих людей, разводит.

Квартира есть, чувств нет… Кажется, что главная интрига лишь в том, что произойдет раньше: продажа проблемной квартиры или бывшие супруги окончательно доведут друг друга в четырех стенах.

Вместе с Анной Глаубэ («Алиби», «Бывшие») и Антоном Шурцовым («Хрустальный», «Т34») в фильме снялись Алена Савастова («Патриот»), Наталья Суркова («Дурак») и другие.

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