«Маша Гудкова жила во мне»: Ольга Виниченко — о закулисных тайнах «Милиционера с Рублевки-2»

В сериале «Милиционер с Рублевки» Ольга Виниченко сыграла главную помощницу Володи Яковлева – следователя Марию Гудкову. Актриса рассказала о необычном оружии, которым она научилась владеть, о «волшебной» милицейской пилотке и о колготках в сеточку.

— Снимаясь в сериале, вы стали немножко «Марией Гудковой»? Трудно было выходить из образа? Или, наоборот – трудно было «поймать» этот образ?

— Конечно, когда снимаешься в том или ином проекте, ты отчасти становишься тем персонажем, которого ты играешь. Не было сложно «поймать» Машу Гудкову во втором сезоне, да и в первом тоже. Мне кажется, она как-то жила во мне, я просто ее достаю в какой-то момент. Во-первых, во втором сезоне у нас не поменялся коллектив, ты просто приезжаешь на площадку и дальше продолжаешь, как будто бы это был один сезон, просто разные ситуации и серии.

— Расскажите, какие интересные случаи происходили во время съемок, что вам запомнилось?

— Интересный случай был на площадке, когда Маша Гудкова шла на задание в гражданском. Я была, конечно же, без пилотки, и Полина (Ануфриева), режиссер, мне говорит: «Оль, нужно все-таки быть не Машей, но одновременно и немножечко Машей». А у меня что-то среднее сделать не получилось.

Я попросила дать мне пилотку, положила ее рядом под стол, и просто чудо – я не знаю, как действует эта пилотка – я все сделала четко, как просил режиссер. Поэтому, мне кажется, секрет Гудковой в пилотке. Она волшебная: надеваешь, и ты Маша Гудкова, а снимаешь – уже не Маша.

Хотя все-таки, когда ты приходишь домой, на тебе же остаются эти кудри, в тебе живет эта Маша, пока ты не смоешь кудри. И муж мне как-то говорит: «Оставь Машу Гудкову на площадке. Приходи домой Олей Виниченко».

— Кого вам нравится играть больше – классических героинь или комедийных персонажей?

— Знаете, я разноплановая актриса, поэтому люблю играть и то, и другое. Но, наверное, не классических, а все-таки характерных, комедийные они или драматические — неважно.

Например, я очень рада, что снимаюсь в «Милиционере с Рублевки», а после меня приглашает Нигина Сайфуллаева на драматическую роль в свой проект для платформы. Затем мой агент Любава Разумовская находит мне такой прекрасный проект «Шпион» для Первого канала, там я играю капитана ФСБ.

Потом, например, весной вышел комедийный проект «Исправление и наказание» режиссера Анны Пармас на ТНТ, и параллельно, когда выходил этот сериал, где я играла комедийную роль, мне довелось сниматься в историческом сериале под названием «Одесса», и там у меня как раз была главная роль драматическая. Поэтому здорово, когда приглашают на разные роли. Здорово, что вы можете меня увидеть в разном амплуа

— Вас сразу взяли на роль Гудковой? Как проходили пробы?

— В первый раз, когда меня позвали, я не смогла прийти, а во второй – у меня были съемки в другом городе, и там была интересная роль, я не могла не поехать. Но мне было дико интересно попробоваться на Марию Гудкову, так как смотрела, конечно же, «Полицейского с Рублевки», и мне очень нравится, как пишет сценарист Илья Куликов. Да и сама идея приквела интересная. Я выбрала пробы и не прогадала, поэтому такой вывод: главное в жизни сделать правильный выбор.

— Вы родились в начале 90-х. Что-то яркое помните из тех лет – необычное, сложное или смешное?

— Да, я родилась в 1992 году, а в 1999 пошла в первый класс, поэтому я вспоминаю, как папа пришел на первое сентября и принес букет цветов и «Фанту». Я радовалась, потому что «Фанта» была чем-то невероятно вкусным и покупалась только по праздникам. И вообще, почему-то у меня про напитки воспоминания.

Например, растворимый порошок «Юппи», который разводили водой, и получался очень вкусный напиток. Только потом язык становился оранжевым. Еще у нас стояла, как у всех, наверное, в девяностые годы, трехлитровая банка с чайным грибом, накрытая марлей.

Потом еще помню, как мамина подруга, которая поехала в Италию на заработки, прислала нам коробку конфет на Новый год. Я безумно хотела попробовать на вкус этот шоколад заграничный, итальянский, а оказалось, что он на вкус, как мыло-мыльное. Этот было разочарование!

— В каком времени, по-вашему, жить лучше – сейчас или в 90-х?

— Мне кажется, что у меня было прекрасное детство, я ни о чем не задумывалась, и мои родители все за меня решали. Но сейчас, как взрослый человек, я понимаю, что родителям было очень сложно. Девяностые годы непростыми были, наверное, для 95% людей.

Сейчас у нас, конечно, другой уровень жизни, комфорт, гаджеты, связь. Вот раньше, я помню, бабушка отправляла письмо в Орел и ждала ответа месяц, в этом была своя магия. А сейчас телефон есть, ты можешь позвонить в любую страну, тоже здорово. Конечно, сейчас лучше жить.

— Одежда из 90-х – как она вам? Смогли бы носить подобное сейчас?

— Мне очень нравится мода 90-х. И, знаете, мода возвращается – я вот в прошлом году купила себе джинсовую куртку а-ля 90-е и была очень счастлива. Кстати, в новом сезоне Маша Гудкова будет в очень ярком образе: колготки в сетку, короткая юбка, кепка – в общем, все стильно.

Прически тоже в 90-х были прекрасные: химию сделал и пошел. Маше Гудковой как раз делают прическу под химию. У меня волосы прямые, и девочки-стилисты завивают каждый день волосы на мелкую плойку для съемок.

— Что было на съемках «Милиционера с Рублевки» самым сложным для вас, какой момент?

— Для меня на всех съемках самое сложное – это мерзнуть, но, слава богу, на этот раз такого не было, зато было другое… У моего персонажа в каждом сезоне проявляются скрытые таланты. В этот раз она будет владеть неким оружием. Мне предлагали дублера, но я сказала, что попробую сама.

Я тренировалась, было тяжело с непривычки держать это оружие весом килограмма три с половиной. Поэтому я ходила на тренировки, попросила дать мне с собой это оружие. Дома, конечно, неудобно тренироваться, поэтому выходила в лес. Но все же я у меня все получилось, и вы увидите во втором сезоне, как Маша Гудкова владеет новым оружием.

Увидеть своими глазами все приключения Маши Гудковой и других героев сериала можно на канале ТНТ. Не пропустите премьеру второго сезона «Милиционера с Рублевки»: 20 июня, 21.00!

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