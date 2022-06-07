«Мы даже знаем, каким будет финальный кадр»: сериал по «Властелину колец» продлится пять сезонов

Создатели дорогостоящего сериала по «Властелину колец», получившего название «Кольца власти», заранее знают, на сколько сезонов растянется их шоу. Премьера первой серии состоится на потоковом сервисе Amazon Prime Video в сентябре 2022 года, и, независимо от просмотров, киношники будут снимать пять сезонов.

«Компания Amazon купила права на 50-часовое шоу. Они с самого начала знали, что это большая история с четким началом, серединой и концом. В первом сезоне есть вещи, которые не окупятся до пятого, — рассказал шоураннер проекта Джей Ди Пейн журналу Empire. — Мы даже знаем, каким будет наш финальный кадр последнего эпизода».

Он также отметил, что команда нового сериала делает то, что хотел бы Джон Толкин. Хотя большинство показанных в картине событий, никогда не описывалось в книгах культового писателя.

Напомним, «Кольца власти» расскажут о Второй эпохе Средиземья, когда в период относительного мира множество представителей разных рас пытались противостоять возрождению зла на континенте.

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