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Netflix показал Уэнсдэй Аддамс из предстоящего сериала Тима Бертона

Популярного персонажа сыграла молодая актриса Дженна Ортега.

Netflix показал Уэнсдэй Аддамс из предстоящего сериала Тима Бертона
Встречайте новую Уэнсдэй Аддамс. Фото: стоп-кадр из видео YouTube-канала Netflix

6 июня стриминговый сервис Netflix выпустил короткий тизер будущего сериала Тима Бертона про девочку из семейки Аддамс. В нем зрители увидели 19-летнюю актрису Дженну Ортегу в образе повзрослевшей Уэнсдэй Аддамс, а также еще одного узнаваемого персонажа мрачной франшизы – живую кисть руки Вещь.

Дату выхода сериала «Уэнсдэй» Netflix еще не раскрыл. Зато уже известен примерный сюжет.

Уэнсдэй Аддамс – чуть взрослее, чем мы ее знаем, — съехала от родителей, поступила в академию «Невермор» и стала развлекать себя расследованием всяких мистических загадок. Одна из тайн, которые попались пытливой девушке, касается ее необычной семьи. Самое время включить детективные и паранормальные способности на максимум.

Добавим, что родителей главной героини сыграли Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман. Съемки завершились в марте 2022-го, релиз сериала должен состояться до конца года.

Напомним, что для неподражаемого Тима Бертона это первый опыт в создании сериала.

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