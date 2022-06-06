Стала известна дата выхода второго сезона «Милиционера с Рублевки»

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Уже скоро на экраны ТНТ вернется молодой Володя Яковлев, продолжающий свою службу в отделение милиции на Рублевке. С 20 июня в 21.00 на экраны выходит второй сезон популярного сериала «Милиционер с Рублевки».

На этот раз Яковлеву поручат более сложные дела, для которых придется изучить карате и субкультуры девяностых, столкнуться с пиратством и миром лихого криминала.

Впереди 16 новых серий, в которых Яковлев, Гудкова и полковник Горшков попытаются очистить родную Барвиху от преступности.

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