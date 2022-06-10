Смешные и страшные эпизоды «Милиционера с Рублевки»: как снимали второй сезон

Зрители уже успели полюбить героев сериала «Милиционер с Рублевки» — молодого Володю Яковлева, начинающего начальника ОМВД, и его друзей – и недругов. Совсем скоро мы сможем увидеть второй сезон «Милиционера…», а пока Teleprogramma.pro расспросила исполнителей главных ролей о секретах съемок.

— Расскажите, где проходили съемки фильма? Москва сильно изменилась со времен 90-х: везде пластиковые окна, кондиционеры, двери в подъезды с кодовыми замками и домофонами… Неужели роль столицы исполняла другая местность?

Артем Жигулин (Денис):

— У команды и вправду стояла сложная задача, ведь новый сезон наполнен еще большим количеством локаций. С окнами пришлось потрудиться, что-то заклеивали прямо на съёмках, что-то потом. Поэтому, чтобы не мучиться, мы много снимали в подвалах, там окон вообще нет.

Некоторые локации находились в Подмосковье, как, например, «база бандита», кстати, очень антуражное место. Помню, как актеры массовки, в спортивных костюмах, спускались в этот жуткий подвал, а их лица напоминали тех самых персонажей из ОПГ, и кто-то невзначай сказал: ох, что тут творилось в 90-е… На этом моменте мне стало страшно.

Юрий Грубник (Горшков):

— Конечно, Москва изменилась, стала другая. У нее появился лоск, холеность. Мы не снимали там, где бутики и прочие атрибуты современной Москвы. А если заглянуть в подворотни домов, то Москва та же, что была в 90-х годах. Те же дворики, те же подъезды.

Да, появились пластиковые окна, домофоны, но наши художники как-то с этим справлялись. Например, в моей квартире, в квартире Горшкова, эти пластиковые окна «старили» с помощью специальной пленки.

— Какие смешные случаи происходили на площадке?

Артем Жигулин:

— Здесь можно составлять сборник по сериям. Начиная с чебуреков, как мы их готовили, было очень весело. Режиссер, Полина Ануфриева, взяла тесто и, придав ему форму пиццы, начала раскручивать на одном пальце. Так вот и кадр сняли, и мастер-класс по готовке получили.

Когда снимали магазин на диване, было очень смешно. Когда будете смотреть – вспомните мои слова!

В серии со жвачками я должен был хорошо играть во вкладыши, но сколько бы я не старался, а я несколько дней до съемок реально учился и даже смотрел видеоуроки, у меня не выходило круто.

Намазал руки жирным кремом, чтобы ладонь прилипала к бумажке, но это не сработало. И я придумал: намочил руку водой. Вкладыш чудесным образом переворачивался, а я гордо говорил: могу повторить!

Мой герой Денис сделал бы так же на моем месте, наверное, поэтому мне не приходиться выдумывать, я просто отталкиваюсь от внутренних ощущений.

Ирина Князьниделина (мама):

— У моего персонажа много сцен дома, я часто кормлю свою семью. И было много смешных сцен, когда надо было есть и делать вид, что очень вкусно и хочется еще, а уже ничего не лезло, так как было сделано много дублей. Еще было смешно, когда Володя Яковлев играл в Doom, он показывал, как он это делал, мы все вспоминали, как это было в 90-е.

Юрий Грубник:

— Первое, что приходит в голову, это серия под названием «Реслинг», где мы сходимся с Артемом в инсценированном бою на боксерском ринге, и бой так выстроен, что я должен провести удушающий прием. Причем сделать это должен у лежащего Артема своей пятой точкой!

То есть просто должен был сесть ему на лицо. Было очень много дублей, потому что никак не получалось. И я стеснялся это делать, и Артему, понятное дело, это не нравилось. Но съемочной группе было очень смешно. Посмотрим, что получилось на экране.

— Случались ли внештатные ситуации, форс-мажоры? Как справлялись с ними?

Артем Жигулин:

— Помню одну историю, на смене в боксерском клубе. В тот день было задействовано очень много людей. Вы только представьте, с одной стороны болельщики, с другой милиционеры, с третьей — камера и помощники. Было жарко, а это же еще и в подвале, где нет окон. И одному из актеров массовых сцен стало плохо. Конечно, ему сразу помогли. Съемку остановили, вывели на улицу, дали воды.

Чего-то сверхужасного не происходило. У нас очень дружная команда, к кому ни подойдешь — все помогут, подскажут. В такой обстановке и работать комфортнее.

— Признайтесь честно – кричал ли на вас режиссер? За что?

Артем Жигулин:

— Я вообще не помню ни одного дня, чтобы было слышно, как Полина кричит, она может только злиться, но орать — нет. Так, например, однажды она показывала, как перевернуть вкладыш, и у нее тоже не получалось (как и у всей съемочной группы), а я сказал: вот видишь, невозможно! И она разозлилась, но в итоге все сделали!

Ирина Князьниделина:

— Во главе нашей группы стояла хрупкая обаятельная девушка Полина Ануфриева, которая держала всю группу в ежовых рукавицах. Все ее слушались, выполняли ее задания. Она прекрасный режиссер, всегда с юмором и улыбкой, всегда четко объясняла задачу.

Юрий Грубник:

— Нет, режиссер на меня не кричал. У нас с Полиной Николаевной Ануфриевой очень хорошие, доверительные отношения. Никто не позволяет себе повышать голос, да и вообще на площадке я не встречал каких-то конфликтов, не слышал, чтобы кто-то кричал. Напротив, у нас очень деловая, рабочая атмосфера.

— Чем кормили вас на съемках? Сколько длилась рабочая смена? Оставалось ли свободное время для отдыха?

Артем Жигулин:

— Я люблю нашу кухню. Конечно, это не ресторанные блюда, но и не контейнеры с «просрочкой», а я за свою киножизнь уже успел повидать всякого… В целом ничего особенного, есть меню, где ты выбираешь первое, второе блюдо и напиток. Также есть диетическое питание. Мой стандартный набор — это картофельные дольки, салат Цезарь или овощи и куриная котлета в соусе.

Ирина Князьниделина:

— Для нас были созданы прекрасные условия. Мы никуда не спешили, успевали загримироваться, отдохнуть, поесть. Кормили замечательно и вкусно, я всегда благодарила буфет.

Юрий Грубник:

— У нас была своя кухня, ребята замечательно готовили. Всегда были завтраки: омлет, каша, блинчики. На обед был выбор: мясо, рыба, диетическое питание. На ужин какие-то запеченные бутерброды. Голодными мы точно не были.

Рабочая смена длилась 12 часов, но это не значит, что ты все время в кадре. Бывало, приходишь в 10.00 и уходишь в 22.00, при этом весь день снимали сцены с твоим участием. Или твоя сцена в начале и в конце смены. Тогда для отдыха времени остается даже больше, чем нужно.

— С кем из актеров у вас не сложились отношения во время съемок сериала? Почему? А с кем, наоборот, подружились «домами»?

Артем Жигулин:

— Здесь опять же возвращаюсь к дружной команде. Нас всего 4 главных героя, плюс мама с папой. Таким небольшим составом очень комфортно работать. Например, Артему Сучкову или Оле Виниченко я могу написать в любой момент, и мы побеседуем, или подскажем другу другу, поможем. Так что тут обошлось без казусов.

Ирина Князьниделина:

— У меня со всеми сложились замечательные отношения. Особенно сошлись характерами с моим киношным мужем, Димой. У нас нашлись общие интересы, сейчас сдам свою премьеру и пойду к нему на спектакль. Он талантливый и прекрасный человек.

Юрий Грубник:

— Мы снимаем уже второй сезон, со всеми сложились хорошие отношения, и с Артемом Сучковым, и с Олей Виниченко. Домами мы, конечно, не дружим, но на площадке всегда стараемся друг другу помогать, советовать, если спрашивают совета. Коллектив у нас замечательный, все сложилось отлично.

— Чем вы кардинально отличаетесь в жизни от своего персонажа? Чего никогда не стали бы делать, как он?

Артем Жигулин:

— Это сложный вопрос… Денис не раскрывает особо свою душу в сериале, он просто живет в свое удовольствие. Денис очень похож на меня. Такой же обаятельный, умный, красивый, ну и наглый. Только вот у меня есть мера, а у он иногда переходит черту. Приведу в пример конкретную ситуацию. У Дениса в силу возраста небольшой опыт общения с девушками, и он не знает границ в этом плане. Я, скорее, буду повоспитанней и культурней, с ранних лет я умел находить общий язык почти со всеми.

Ирина Князьниделина:

— Со своей героиней я похожа. Я тоже мама, мне тоже хочется, чтобы в семье было все хорошо, все были накормлены. Стараюсь помочь своим детям и, если с ними что-то случится, я, как и моя героиня, могу взять и биту, и пистолет, и что угодно, лишь бы дети были в порядке и их никто не обижал.

Я так же участвую в жизни моих детей, моей семьи. А отличаюсь я от нее разве что профессией. Бухгалтером я не смогла бы быть, я человек гуманитарного склада, цифры – это не мое.

Юрий Грубник:

— У меня очень много сходства с моим персонажем, но и различия кардинальные. Это его любовь к деньгам, взяточничество, заигрывания с наркотиками, когда он хочет быть то бароном, то новым русским, постоянно пытается примерить маски, которые ему никак не подходят. Я веду гораздо более скромную жизнь, нежели мой персонаж.

— Почему, как вы думаете, в последнее время стали так популярны комедийные сериалы о полицейских – «Ментозавры», «Девушки с Макаровым», «Проект «Анна Николаевна»?

Артем Жигулин:

— Добавьте сюда еще кино про вампиров и про подростков. Эти темы всегда интересны. В прошлом и позапрошлом году, например, был тренд на фильмы о 80-90-х. Там и наш «Милиционер», и «Мир, дружба, жвачка», и «Чикатило», где действие разворачивается как раз в это время, и другие. Я сам не очень люблю тематику полицейских, наверное, потому что она никогда не была мне близка, да и в голове отложилось: если про полицию – значит, разборки, погони, а боевик совершенно не мой жанр. Я лучше тяжелую драму посмотрю или схожу в театр.

Ирина Князьниделина:

— Видимо, такой период сейчас, и почему-то это людям интересно: криминальные фильмы, программы. Как говорил герой фильма «Бумер»: «Не мы такие, жизнь такая».

Не пропустите второй сезон «Милиционера с Рублевки»: показ начнется 20 июня в 21.00 на канале ТНТ.

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