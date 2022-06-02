Герои «Полицейского с Рублевки» вернутся в новом сериале

20 июня на канале ТНТ стартует комедийный сериал «Детективное агентство Мухича». Это спин-офф «Полицейского с Рублевки», рассказывающий про то, как персонажи Кристина и Мухич (София Каштанова и Роман Попов) создали свое элитное агентство частного сыска.

Сюжет. После операции под прикрытием, пошедшей не по плану из-за огнемета и сгоревшего особняка, следователь Игорь Мухич и психолог Кристина теряют работу в полиции. Оставшись без зарплаты (слава богу, хоть на свободе), бывшие полицейские с Рублевки не знают, что им делать дальше. Но вдруг появляется олигарх, готовый дать им 100 миллионов. На эти деньги герои открывают частное детективное агентство, чтобы набить себе клиентскую базу побогаче. И хотя сыщикам достаются не самые запутанные дела, они выбирают для расследований невероятно сложные пути.

Представьте себе тандем детективов, в котором Шерлок Холмс отрицает законы простейшей логики, а Ватсона заботит лишь заработок. И приготовьтесь к солидной порции абсурда.

«Тандем Мухича и Кристины был одним из комедийных центров «Полицейского с Рублевки», и давно напрашивался отдельный сериал, в котором мы бы проводили с ними намного больше времени. Хотелось посмотреть на этот метод «гонзо-дедукции». Самое обычное дело Мухич начнет раскрывать так, что мало не покажется. Казалось бы, простые дела расследуются клинически дебильными способами», — говорит шоураннер Илья Куликов.

Создатели проекта отмечают, что смотреть «Детективное агентство Мухича» смогут как фанаты «Полицейского с Рублевки», так и те, кто не смотрел оригинальный сериал. Многие старые персонажи вернутся на экран, чтобы еще раз повеселить зрителей.

Смотрите комедийный сериал «Детективное агентство Мухича» — с 20 июня в 20:00 на канале ТНТ.

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