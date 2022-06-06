«Милиционер с Рублевки» возвращается: Артем Сучков – о новом сезоне на ТНТ

Артем Сучков сыграл главную роль – молодого Володю Яковлева – в сериале «Милиционер с Рублевки». Мы расспросили актера о том, как проходили съемки второго сезона.

— Вы играете молодого Володю Яковлева, этого же героя, только постарше, играет Сергей Бурунов. Вы чем-то похожи с Сергеем? Характером, привычками?

— Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, так как не очень хорошо знаком с Сергеем Буруновым и не знаю, есть у нас какие-то сходства или нет.

— Вы четко выполняли то, что было написано в сценарии, или на площадке разрешалось импровизировать?

— Сценарий очень классно написан, и я старался максимально точно повторить все, что написано. Поменяв слова местами, можно не получить того эффекта, который должен быть. А вообще, перед каждой сценой есть репетиция, на которой вы её разбираете, там можно над чем-то посмеяться, что-то предложить. И режиссер всегда либо разрешит вам это сделать, либо скажет, что нельзя.

— Вы родились в начале 90-х, поэтому ту эпоху застали ребенком, но могли многое слышать от своих родителей. Интересно было погрузиться в «лихие девяностые» во время съемок? В каком времени, по-вашему, лучше жить – тогда или сейчас?

— Я родился в Нижнем Новгороде, а, как известно, в регионах 90-е продлились гораздо дольше, чем в столице. Поэтому застал я всю эту эпоху почти целиком. Конечно, мне было приятно погрузиться в эту атмосферу, поиграть в Dendy, в Doom на Pentium I. 90-е в нашем сериале показаны очень добрыми, красочными, без всей этой чернухи, которая присутствовала. Поэтому в 90-х, которые в сериале «Милиционер с Рублевки», я бы пожил.

— На какой машине ездит в сериале ваш герой?

— «Запорожец»!

— Вам понравилось носить одежду из 90-х? Где, кстати, ее добывали?

— У нас очень крутые художники по костюмам. Современная мода практически не отличается от моды 90-х. Можно пойти и купить в обычном магазине те же джинсы-бананы. Но наши художники искали ее в секонд-хендах, винтажных магазинах и добывали именно ту одежду, которую носили в те времена, чтобы артисты прочувствовали всю полноту ощущений от использования одежды тех лет.

— С кем во время работы над сериалом у вас сложились самые дружеские отношения? Поддерживаете общение в нерабочее время?

— Огромное удовольствие работать не только с профессионалами своего дела, но и с хорошими людьми, поэтому я передаю огромный привет всей команде Legio Felix.

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