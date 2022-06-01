Режиссер «Очень странных дел» намерен пригласить Райана Рейнольдса в пятый сезон

Актер уже не раз работал с постановщиком Шоном Леви.

В конце мая на Netflix стартовал показ четвертого сезона популярного сериала «Очень странные дела». Он разделен на две части, премьера второй состоится 1 июля.

А пока исполнительный продюсер и режиссер картины Шон Леви дал большое интервью о новых сериях. В конце беседы ему задали неожиданный вопрос: не хочет ли постановщик пригласить в пятый (и последний) сезон проекта своего друга Райана Рейнольдса?

Дело в том, что оба кинодела часто работают вместе. Шон снял с Райаном фантастические картины «Главный герой» и «Проект «Адам», собирается снимать третьего «Дэдпула». Мог бы и в популярный сериал пригласить.

«Я хочу увидеть камео Райана Рейнольдса в чем угодно. По правде говоря, моя карьера за последние полдесятилетия определялась «Очень странными делами» и моим сотрудничеством с Райаном, поэтому было бы очень странно, но приятно видеть, как сталкиваются эти два моих мира, — цитирует режиссера издание The Hollywood Reporter. — Итак, Райан Рейнольдс, готовься к пятому сезону».

Добавим, что релиз четвертой части «Очень странных дел» поставил несколько рекордов по просмотрам на Netflix. Интерес к научно-фантастическому сериалу огромный, но его пятый сезон запланирован как финальный. Хотя у создателей, конечно же, есть идеи для спин-оффов.

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