Свежие российские сериалы, достойные вашего внимания

С наступлением лета телевидение впадает в анабиоз - за редким исключением сериальные премьеры отложены до августа, а то и до осени. Выручают онлайн-кинотеатры: жизнь в них кипит круглый год.

«ИП Пирогова 4» (Start)

Финальный сезон приключений частного кондитера с насыщенной личной жизнью.

У Веры Пироговой (Елена Подкаминская) опять бед выше крыши: бизнес разрушен, у возлюбленного новая девушка. Но сдаваться она не привыкла. Все, что ей сейчас нужно, — выиграть конкурс «Лучший кондитер России», получить денежный приз и выкупить свою кондитерскую. Но приходится отвлекаться на проблемы дочери, сестры и отца. Ну и мужчину хотелось бы вернуть.

В финальные серии позвали Кристину Кучеренко и Яна Цапника, а Денис Клявер и Глюкоза сыграли самих себя. Показ стартует 7 июня.

Amore More (KION)

Поучительная и забавная история о том, как люди решают проблему кризиса среднего возраста и рутины в отношениях.

Григорий убеждает друзей, что полиамория — это путь к гармонии. Он считает, что оба в паре имеют право завести другие отношения — главное, этого не скрывать и не ревновать. И вообще надо нести идеалы полиамории в массы, для чего неплохо бы открыть тематический клуб.

Друзья решают попробовать — благо всех не устраивает их личная жизнь, но эксперимент заводит их совсем не туда, куда они рассчитывали. В ролях Андрей Бурковский, Юрий Чурсин, Александра Урсуляк и Яна Гладких.

«ЮЗЗЗ» (Premier)

Брутальная молодежная драма с кровью и драками а-ля «Гоморра».

Ростовчанин Равиль (Кузьма Котрелев) мечтает выиграть грант и уехать учиться в Америку. Но вместо этого он оказывается втянут в разборки молодежных банд, которые делят территорию влияния.

Все происходит на юго-западе страны — в вымышленном районе Ростова-на-Дону. Но по факту эта история могла приключиться в каком угодно городе.

«Домашнее поле» (More.tv)

Спортивная драма, где женщина тренирует мужскую футбольную команду.

У команды «Красный ястреб» сезон в Премьер-лиге на носу, а тренера нет. Тогда директор (Максим Матвеев) делает отчаянный ход: назначает главным тренером Елену Волкову (Светлана Устинова), которая вывела свою команду в Лигу чемпионов.

Но футбол — это мужской мир, и проблемы у Елены появляются одна за другой. Спонсор команды хочет поставить на ее место Фила Никитина (Иван Янковский). Ремейк норвежского сериала 2018 года.

«Нулевой пациент» («Кинопоиск»)

Историческая драма про вспышку ВИЧ в СССР.

За рубежом давно наснимали кучу фильмов и сериалов о проблеме СПИДа («Далласский клуб покупателей» с Мэттью Макконахи и др.) У нас же это первая попытка. В 1988 году в роддоме Элисты ВИЧ обнаружили у десятков младенцев. СПИД тогда считался болезнью маргинальных слоев, и власти долго отказывались признавать проблему.

В сериале молодой ученый-эпидемиолог (Никита Ефремов) пытается предотвратить распространение смертельной болезни, но встречает яростное сопротивление системы. Так про крах СССР еще не рассказывали.

«Смычок» (Start)

Юный музыкант делает выбор между искусством и легкими деньгами от продажи наркотиков.

Талантливый скрипач Сеня (Марк Эйдельштейн) едет в Санкт-Петербург поступать в консерваторию, но случайно попадает в лапы к наркоторговцам. Угрозами и шантажом они заставляют его на них работать.

Вскоре Сеня с удивлением обнаруживает, что преступный бизнес приносит много денег. Но в консерваторию он все-таки поступил. Паренек ведет двойной образ жизни, и долго так продолжаться не может.

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