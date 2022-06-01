В новой «Эпидемии» опять все угадали: что покажут во втором сезоне сериала

Это продолжение хита 2018 года, который понравился не только российским зрителям, но и зарубежным, включая самого Стивена Кинга.

Сериал рассказывает о группе людей, которую возглавляют двое приятелей — Леня и Сергей. Когда на Москву обрушивается неизвестный вирус, они решают переждать пандемию на севере России.

Второй сезон уже окончательно перебирается в Карелию, но путь героев никак не заканчиваются — они продолжают искать спасения, двигаясь все севернее и севернее. Рассказываем подробности.

Сериал один, а жанров много

Режиссером новых серий стал Дмитрий Тюрин, работавший над «Триггером». С его приходом и с подачи сценаристов «Эпидемия» обросла новыми жанрами. Так, в третьей серии триллер о выживании уступил место фолк-хоррору в духе «Плетеного человека» и «Солнцестояния». Главные герои бродят по топкой чаще и постоянно находят столбы с необычными рисунками.

Выясняется, что их установили члены языческого культа, которые по-прежнему поклоняются Перуну и другим древним богам. Они живут в небольшой деревне и чтут верования Древней Руси. Ее обитатели носят лохмотья, охотятся на кабанов и практикуют жертвоприношение.

Группа Лени прибивается к язычникам и поначалу чувствует себя как дома. Но жуткие традиции быстро дают о себе знать, поэтому героям становится не по себе, и они решаются на побег.

В одной из ролей — Юра Борисов

Во втором сезоне появилась новая сюжетная линия. Авторы знакомят нас со спецназовцем Женей в исполнении Юры Борисова. Его герой отказался выполнять преступный приказ — ему велели зачистить инфицированных людей — и был вынужден бежать от своих же товарищей. В лесу он случайно натыкается на дом, где окопалась кучка хипстеров.

Они спасают Женю и разрешают остаться у себя, а тот взамен предлагает помощь с колкой дров, приготовлением еды и другими делами. Женя — добрый и чуткий парень, поэтому быстро находит общий язык с новыми друзьями.

В первом сезоне «Эпидемии» почти не было однозначно приятных героев, поэтому Женя сильно выделяется на фоне остальных персонажей. Не знаем, как это удается Юре Борисову, но от него прямо веет теплом. Юре Борисову отлично идут образы простых добродушных парней, и он играет здесь одну из своих лучших ролей.

Место действия — Карелия

В отличие от первого сезона, который снимали в Подмосковье, второй переносит зрителя в настоящую Карелию. Часть сцен среди прочего снимались в горном парке Рускеала, поэтому новые серии вышли по-настоящему живописными.

Герои успеют очутиться в глухом лесу, добрести до горного ландшафта, увидеть извилистый водопад. Такая натура не только радует глаз, но и вызывает тревогу: рядом почти нет живых людей, а те, что прячутся за ближайшим деревом, скорее всего ничего хорошего вам не сулят.

Актуализация истории

«Эпидемия» по-прежнему отражает реальность, в которой мы живем. Если первый сезон был снят до ковида и, по сути, «угадал» его появление, то во втором много осознанных кивков в сторону актуальных тем.

В первой серии красной нитью проходит тема абьюзивных отношений: Тарас постоянно бьет, но та никак его не бросит — то ли не хватает смелости, то ли по-прежнему любит, то ли все сразу. Их союз — яркий пример токсичных отношений, когда один партнер издевается над другим, а тот терпит унижения в силу привычки.

Кроме того, сценаристы актуализировали тему пандемии. Язычники, которых встречает группа Лени, не верят в опасность вируса и убеждены, что боги помогут им избежать заражения. Это линия явно отсылает к бойкотам вакцинации: их участники тоже считали, что угроза коронавируса переоценена, и прививаться от него нет смысла.

Непредсказуемые персонажи

Леня, Женя и их друзья бегут от зомби-вируса, но главную угрозу здесь представляют не ходячие разносчики болезни, а сами люди. Чаще всего им мешает невнимательность, выяснения отношений, неумение держать себя в руках, неуважение друг к другу и полная разобранность на фоне запредельного стресса. Самый очевидный пример — Сергей, который подсел на вещества и стал рассеянным, из-за чего потерял доверие Лени; или Тарас, чье поведение на фоне алкогольного угара угнетает остальных и сеет вражду, хотя единство играет важную роль в выживании в диких условиях.

«Эпидемия» осталась верна себе: это напряженный триллер и одновременно крепкая драма, где сложные отношения между героями не менее важны, чем зомби и зрелищные перестрелки. Второй сезон стал еще динамичнее, а новые персонажи привнесли в историю ракурс, которого не было в первом сезоне.

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