Симпсоны давно предсказали оспу обезьян

В Сети начали публиковаться мемы про героев известного мультсериала и оспу обезьян.

Оказалось, что в одной из серий популярного сериала про Симпсонов есть сюжет про заразное заболевание, исходящее от обезьян. Внимательные зрители то и дело обнаруживают: Симпсоны знали все! Во всяком случае, на любой мировой катаклизм у них находится ответ.

На этот раз поклонники опубликовали кадры, на которых Гомер спокойно сидит на диване рядом с симпатичной обезьяной, после чего внезапно обнаруживает подозрительную сыпь на своем теле. Мем сопровождается многозначительным комментарием:

«Симпсоны опять предсказали?», — сообщает Телеканал «360».

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