Названа дата выхода сериала «Женщина в состоянии развода» с Марией Машковой

С 9 июня в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера сериала «Женщина в состоянии развода». В главной роли картины снялись Мария Машкова, Артем Ткаченко, Данила Якушев, Максим Лагашкин, Анна Котова-Дерябина.

В фильме рассказывается про жизнь после развода, плюсы и минусы материнства. Не обходят стороной киношники и тему межличностных отношений поколения 30-летних.

«Это было прекрасное лето в Ярославле. Я играю одинокую девушку со сложным характером. Вера — стоматолог, которой очень хочет любви и ребенка. Ее подгоняют медицинские обстоятельства, из-за которых Вере нужно как можно скорее стать матерью, если она вообще планирует ей становиться», — призналась Машкова.

Стоит отметить, что Машкова сейчас находится в США. В интервью блогерам она рассказала, что не планирует возвращаться на родину. И за отца Владимира Машкова ей чуть ли не стыдно.

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