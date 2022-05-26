«Суббота!» покажет второй сезон турецкого телехита «Постучись в мою дверь»

Герои сериала стали взрослее на пять лет.

Летом 2022 года канал «Суббота!» покажет второй сезон популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь» с Ханде Эрчел и Керемом Бюрсином в главных ролях.

По сюжету бывшие влюбленные встречаются спустя пять лет после событий первого сезона. Она уже отучилась в Италии и открыла свою фирму, воспитывает дочь. Он излечился от болезни и продолжает успешно управлять компанией. У пары вновь есть шанс окунуться в чувства, несмотря на годы и обстоятельства. Может, любовь восторжествует со второй попытки.

Добавим, что первый сезон состоит из 39 серий, он транслировался в Турции с июля 2020 года по апрель 2021-го. Второй сезон насчитывает всего 13 эпизодов, его премьера состоялась в июне-сентябре 2021-го.

Смотрите продолжение сериала «Постучись в мою дверь» на канале «Суббота!» с 4 июня — по субботам в 18:00.

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