Любовь между жизнью и смертью: на российском ТВ покажут корейский сериал «Отель дель Луна»

В июне канал «Суббота!» порадует своих зрителей сочной премьерой из Кореи. В эфир выйдет популярный южнокорейский фэнтези-сериал «Отель дель Луна».

По сюжету в центре Сеула есть необычный отель — увидеть его можно только во время лунного затмения. Постояльцы этого заведения являются призраками, чьи души никак не найдут покоя, а директор — красивая и молодая девушка, управляющая заведением больше тысячи лет.

И вот на работу в это странное местечко устраивается молодой мужчина, и хозяйка отеля вдруг понимает, что влюбилась в него. Но смогут ли эти двое, живущие в разных мирах, быть вместе?

Сериал вышел в 2019 году и добрался до восьмой строчки в рейтинге лучших корейских дорам.

Смотрите «Отель дель Луна» на канале «Суббота!» с 5 июня — по воскресеньям в 18:00.

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