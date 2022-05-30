Кто есть кто в сериале «Тобол»

С 30 июня на Первом канале выходит исторический сериал «Тобол», снятый по мотивам одноименного романа Алексея Иванова. В телеверсии присутствуют как вымышленные, так и реальные герои: Семен Ремезов (Дмитрий Назаров) – знаменитый сибирский летописец, картограф, историк и архитектор Тобольска; Матвей Гагарин (Евгений Дятлов) – первый сибирский губернатор; Иван Бухгольц (Александр Лазарев) – основатель Омска; Йохан Ренат (Андрей Бурковский) – пленный шведский офицер, сосланный в Сибирь после битвы под Полтавой и мечтающий вернуться на Родину любой ценой; Бригитта (Агата Муцениеце) – жена солдата, тайно влюбленная в Йохана.

Teleprogramma.pro предлагает вам поближе познакомиться с этими неординарными людьми.

Семен Ремезов

Его называли сибирским Да Винчи. Человек огромной учености и трудолюбия, он строил крепости, писал книги (в том числе первую сибирскую летопись, остающуюся и сегодня ценнейшим документом). Русский энциклопедист Сибири, картограф, архитектор, строитель, историк, художник и писатель.

В историю России Семен Ремезов вошел, прежде всего, как картограф. Он составил три уникальных атласа: «Хорографическая чертежная книга», «Чертежная книга Сибири 1701 г.» и «Служебная чертежная книга», которые являются ценнейшими памятниками русской картографии. Подлинник атласа вывезли из России в 1918 году, он находится в распоряжении Гутоновской библиотеки Гарвардского университета.

В 1668 году Семен начал государеву службу рядовым казаком в Ишимском острожке. А в 1682 году Семен Ульянович получает повышение по службе и переводится в родной Тобольск. К тому времени Семен Ремезов уже воспитывал трех сыновей: Леонтия, Семена и Ивана. Была еще у него и дочь Мария, время рождения которой неизвестно.

Деятельность Семена Ремезова необычайно разнообразна. Он принимал участие в отражении набегов кочевых племен с территории современного Казахстана, в столкновениях с немирными вогуличами и татарами, собирал ясак (натуральный налог с народов Сибири и Севера, главным образом пушниной), основывал новые села, проводил перепись населения.

Ремезов стал архитектором и начальником строительства единственного каменного Кремля на территории Сибири, в своем родном городе Тобольске. Он составил чертежи каменных укреплений города, рассчитал смету работ, лично руководил строительством. При губернаторе Гагарине по чертежам Ремезова были построены важнейшие административные здания города Тобольска: Приказная палата, Гостиный двор; он также разработал и образцовый проект каменного дома для массовой частной застройки.

Работая в Тюмени, Ремезов спроектировал Петропавловскую церковь и металлургический завод. Любопытно, что кроме плана здания тоболяк описал орудия и снаряды. Он также занимался поисками селитры для создания в Сибири порохового производства.

Не все труды Семена Ульяновича Ремезова нашли поддержку. Карты, заказанные Петром I, не пригодились. Император запросил их у других мастеров, но иностранные путешественники, совершавшие поездки в Сибирь, пользовались атласами Ремезова.

Потомки с уважением и благодарностью хранят память о свершениях Семена Ремезова. В Тобольске и Тюмени организованы памятники географу. Хранят и мозаичный портрет географа авторства Остапа Шруба. На родине Семена Ульяновича регулярно организуют «Ремезовские чтения».

Полковник Бухгольц

Ведет свое войско на верную гибель в джунгарскую степь. Экспедиция Ивана Бухгольца – реальный эпизод освоения Сибири. Петр Первый послал его в Тобольск с наказом собрать отряд, основать несколько крепостей по Иртышу и добраться до золотоносного Еркета. Бухгольц сумел пройти по Иртышу около тысячи километров, а затем остановился, чтобы основать первую из намеченных крепостей. Сейчас на месте Ямышевской крепости в Павлодарской области Казахстана находится село Ямышево.

Но первая зимовка отряда Бухгольца стала и последней: крепость он построил, но ее почти сразу же ее взяло в осаду большое джунгарское войско. Основные потери русских были от голода и болезней – из трех тысяч человек, которые отправились в поход, до конца осады дожили лишь семьсот; но при этом было потеряно несколько обозов с припасами и деньгами – они достались джунгарам. В апреле 1716 года Бухгольц сдался, разрушил крепость и с остатками войска отправился в обратный путь.

В историю Бухгольц вошел как основатель Омска – города на Иртыше. По возвращении в Петербург полковник оказался под следствием – Петру не нравилось, когда его распоряжения не выполняли, но в итоге Бухгольц был оправдан. Уже в 1720-е он снова оказался в Сибири и до конца жизни (умер в 1741 году) занимался пограничной службой и организацией торговли с Китаем.

Матвей Петрович Гагарин

Тобольский губернатор. Плетет интриги за спиной царя и тайком разжигает никому не нужную войну.

Матвей Гагарин был человеком титанического ума и честолюбия. Вельможа и государственный деятель с огромным опытом, мыслящий гигантскими масштабами, он управлял территориями от Урала до Камчатки, многие из которых вошли в состав России благодаря ему.

Дни свои он закончил на виселице в 1721 году, и фактический разгром отряда Бухгольца не был причиной такой печальной участи. По одной из версий, Петр обвинил его в сепаратизме и намерении стать царем Сибирским. Но Гагарин все обвинения в отделении Сибири отверг даже под пытками, а вот в том, что брал взятки и воровал из казны, признался.

Владыка Филофей

В сериале креститель остяков и вогулов, спорит с упрямыми таежными шаманами, выясняя, чей бог сильнее.

Знаменитый митрополит Сибирский и Тобольский преосвященной Филофей происходил из дворянской небогатой московской семьи и получил высшее богословское образование в знаменитой в то время Киевской духовной академии. Вызванный к Петру во дворец, Филофей не просто понравился царю, а внушил уважение, укрепил надежду, как муж ученый, деловитый и крепкий телом. В Тобольск с собой Филофей повез ученых киевских монахов–архимандритов Мартиниана и Варлаама, книги, иконы и деньги.

Филофею минуло за пятьдесят, но он был преисполнен рвения. В Сибири же вокруг были язычники, раскольники и магометане. Храмов строилось мало, нищие попы крестьянствовали и торговали, службы вели во хмелю. Тобольский же воевода ставил палки в колеса. Филофей требовал сломать мечеть возле Гостиного двора — воевода же приказал перенести ее в Бухарскую слободу. Владыка требовал снарядить экспедицию на Объ, чтобы крестить инородцев — воевода давал дырявую посудину с драным парусом.

Миссионерская деятельность митрополита Филофея среди сибирских язычников была главнейшим предметом его забот и трудов и увенчалась благим успехом, которого архипастырь достиг, впрочем, не во время своего управления епархией, а по увольнению от нее, когда он всецело посвятил себя апостольскому служению.

Просветительную деятельность свою святитель начал с Камчатки. Вторая миссия преосвященным была отправлена в году к остякам Березовского края, а третья – в Монголию, к тамошнему «кутухте» (первосвященнику) буддистов в Халхас. Память о митрополите Филофее между просвещенными им инородцами живет и до сих пор; например, остяки, при расспросах о нем, обыкновенно, говорят: «Добрый был старик; народ в обиду не давал; остяков шибко, шибко любил»…

Шведы в Сибири

После Полтавской битвы русская армия захватила более 20 тысяч человек пленными. Большая часть из них в итоге оказалась в Сибири, а губернатор Гагарин даже устроил из них отдельный полк.

Капитан Табберт

Очень грамотный и любознательный человек, хорошо владеет русским языком, помогает Ремизову. Это человек, который может приспособиться к любым обстоятельствам, все невзгоды переносит стоически.

В реальной истории Филипп Табберт фон Страленберг — офицер шведской армии короля Карла XII в Северную войну, в 1703 году получил чин капитана. После сражения под Полтавой он был взят в плен, отправлен в Сибирь в Тобольск, где пробыл пленником 13 лет.

Здесь он собрал богатый этнографический и картографический материал и сведения об открытиях в Северо-восточной части Азии первой четверти XVIII века, которые использовал при создании карты «России и Великой Татарии 1730 г.» и книги «Историко-географическое описание северной и восточной частей Европы и Азии», выпущенных в свет в Стокгольме в 1730 году.

Юнкер Юхан Ренат

В сериале предает товарищей по оружию ради запретной страсти. Бывший артиллерист Йохан Ренат действительно участвовал в тех событиях (известен как Юхан Густав Ренат), но совсем не в том качестве. Из Тобольска на помощь Бухгольцу посылалось несколько отрядов и обозов, но все они были перехвачены джунгарами.

В одном из таких отрядов попал в плен и Ренат; он стал одним из основателей джунгарской промышленности – вместе с другими пленными шведами и русскими. Они строили артиллерийские, оружейные и горнодобывающие заводы, которые очень помогли джунгарам во время Второй ойратско-маньчжурской войны (она продолжалась с 1715-го по 1739 годы).

За свои достижения Ренат был выпущен на свободу и через Россию вернулся домой, в Швецию, снова возвратился на военную службу и дослужился до капитана. В истории он остался как первый европеец, составивший карты Джунгарского ханства – они были обнаружены, правда, уже в XIX веке.

Бригитта

Жена пленного солдата, влюбленная в Йохана. Шведка Бригитта- реальный человек, учительница, мемуаристка, 17 лет проведшая в плену в Джунгарии. Хотя с романтической историей в ее случае все неоднозначно. Впервые она вышла замуж в 15 лет, а уже в девятнадцать впервые овдовела. Вместе со вторым мужем попала в русский плен после падения Нарвы, оказалась в Тобольске, там овдовела вторично, вышла замуж в третий раз.

Вместе с третьим мужем отправилась в обозе в Ямышевскую крепость; обоз был захвачен джунгарами, а супруг убит. В плену она учила местных женщин ткацкому делу, а с Ренатом познакомилась, когда тот делал по ее заказу станок. Брак у них вышел по расчету – иначе ее бы отправили в свите одной из царевен к калмыкам на Волгу. Бригитта после возвращения в Швецию прожила не очень долго, но успела оставить записки о Джунгарском ханстве.

Вымышленные персонажи в сериале

Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя оказывается в глубине Сибири в пограничном Тобольске. Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда.

Сестры-близняшки Айкони и Хомани из народа остяков обмениваются мыслями и чувствами на расстоянии, а Григорий Ильич Новицкий* (реальный исторический персонаж) — ссыльный шляхтич из окружения Мазепы, сохнет от неразделенной любви к одной из них…

Бухарский купец Ходжа Касым строит козни ненавистному Гагарину, монополизировавшему торговлю с Китаем. Он не только торгует пушниной, но и прокладывает новый пушной трафик в город Кашгар. Ходжа Касым в остяцком поселении встречает сестру-близнеца Айкони – Хамони, и она попадает в гарем к Касыму. Остяки, подстрекаемые Касымом, пытаются сжечь отца Филофея.

*Григорий Ильич Новицкий -малороссийский казачий полковник был женат на родной сестре жены Орлика, секретаря Мазепы, и, таким образом, через родственные связи был вовлечен в заговор. За участие в выступлении Мазепы запорожец волею Петра I был сослан в Сибирь. Один из образованнейших людей своего времени, он с 1712 года жил в Тобольске. Новицкому покровительствовали губернатор Сибири Матвей Гагарин и митрополит Филофей (Лещинский), с которым запорожец совершал миссионерские поездки по средней и нижней Оби к остякам и вогулам.

Суровость таежного бытия потрясла миссионера, и он в 1715 году написал книгу «Краткое описание о народе остяцком». Как говорят ученые, это был первый этнографический труд в России о Сибири. В этой работе – бесценные свидетельства об укладе остяков и вогулов.

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