«История с лихо закрученным сюжетом»: Кирилл Кяро станет психиатром в новом сериале

Онлайн-кинотеатр Kion объявил о старте съемок своего оригинального сериала «Экзорцист». В проекте участвуют актеры Кирилл Кяро, Даниил Страхов, Николай Шрайбер, Шамиль Хаматов, Марина Васильева и Ольга Лерман.

Это будет детективная драма о поединке умов между психиатром и его пациентом. По сюжету, к успешному врачу за помощью обращается бизнесмен, страдающий от навязчивых мыслей. Поговорив с клиентом, доктор приходит к выводу, что тот может быть причастен к похищению детей, и передает информацию о нервном предпринимателе сотрудникам правоохранительных органов. Этот шаг запускает цепочку трагических событий, от которых пострадают все герои истории.

«Одна из ключевых тем сериала заключается в мысли, что в каждом человеке есть свой «другой человек», о существовании которого ты можешь не знать, пока с тобой не произойдет событие, которое изменит твою жизнь, откроет двери к тайным желаниям, страхам и заставит совершать поступки, о которых тебе даже страшно подумать. Начинаясь как детектив, этот проект перешел в жанр тонкой психологической драмы для умного, пытливого зрителя, который увидит в нем сложных, неоднозначных персонажей, которые пытаются разобраться в себе», — говорит режиссер проекта Флюза Фархшатова.

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Сценарий «Экзорциста» написала Алена Званцова, автор таких сериальных хитов, как «Оттепель», «Частица вселенной» и «Небесный суд».

«Ее герои неоднозначны и не клишированные. Таких героев интересно изучать. История всегда неожиданная с лихо закрученным сюжетом. Такой материал интересно скрупулезно разбирать, в каждой строчке искать скрытый смысл», — говорит исполнитель главной роли Кирилл Кяро.

Новый сериал покажет, что абсолютно здоровых и безупречных людей просто не существует — каждый скрывает за парадным фасадом свои внутренние проблемы и страхи. Дата премьеры еще не объявлена.

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