«Как отец троих детей»: Дженсен Эклс отказался играть в непотребной сцене сериала «Пацаны»

На съемках третьего сезона американского супергеройского сериала «Пацаны» произошел конфликт интересов. Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс, присоединившийся к проекту, отказался сниматься в одной из сцен, которая не соответствовала его моральным ориентирам.

44-летний актер позвонил шоураннеру «Пацанов» Эрику Крипке после прочтения сценария и заявил, что в таком издевательском эпизоде он участвовать точно не станет.

«Как отец троих детей, сын, муж и уважающий себя человек я не могу сделать это. Я не знал, где была моя граница дозволенного, но ты нашел ее», — цитирует Эклса издание Entertainment Weekly.

Крипке посмеялся над этим заявлением, но сцену все-таки смягчил. В итоге оба кинодела остались довольны этой серией. Они отказались раскрыть журналистам, что должно было произойти в том эпизоде, но это явно выставило бы Эклса в негативном свете.

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Актер добавил, что Крипке также работал над «Сверхъестественным» и еще в том проекте пытался максимально раздвинуть границы того, что дозволено на телевидении. Но менеджеры канала The CW крепко держали его фантазию в узде. А когда сценарист начал делать «Пацанов» для стриминговой платформы Amazon Prime Video, здесь ему разрешили разгуляться. Настолько, что даже бывалый артист Дженсен Эклс не готов был сыграть такую дичь.

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