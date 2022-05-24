Джордж Мартин оценил грядущее соперничество сериалов «Дом дракона» и «Кольца власти»

Какое фэнтези лучше — «Игра престолов» или «Властелин колец»?

У каждого зрителя и читателя свое мнение, но факт в том, что обе франшизы готовят для нас два больших релиза в 2022 году — сериалы-приквелы «Дом дракона» и «Кольца власти». Этим двум картинам в любом случае придется конкурировать за внимание зрителей.

На днях писателя Джорджа Мартина, создавшего «Игру престолов», спросили, что он думает о предстоящем соперничестве двоих сериалов. 73-летний литератор выразил надежду, что оба проекта будут достаточно успешны, и это докажет интерес аудитории к большому эпическому фэнтези.

«Я надеюсь, что оба шоу пройдут успешно. Я достаточно конкурентоспособен. Надеюсь, у нас получится сделать больше. Если они выиграют шесть премий «Эмми», а я надеюсь, что они это сделают, я хотел бы, чтобы мы выиграли семь», — цитирует писателя издание The Independent. «Но как бы там ни было, это хорошо для фэнтези. Я люблю фэнтези. Я люблю научную фантастику. Я хочу больше таких шоу на телевидении».

Мартин отметил, что у его «конкурентов» прошла довольно странная сделка. Компания Amazon купила права на экранизацию произведений Толкина, но не какой-то конкретной книги. Так что их сериал может быть очень вольной интерпретацией истории Средиземья. Но писатель его все равно посмотрит.

Напомним, что премьера «Дома дракона» на канале HBO намечена на 21 августа. Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоится 2 сентября на потоком сервисе Amazon Prime Video.

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