Найди 10 отличий: сравниваем разные версии сериала «Ваша честь»

Надо признать, что в России из судов шоу делать не научились.

То ли дело в США — там вся страна прикована к телевизору, когда разводятся Джонни Депп и Эмбер Херд, Брэд Питт и Анджелина Джоли или разбирают дело очередного серийного маньяка. Именно поэтому такой жанр сериального искусства как процедуралы (криминально-детективные ленты, посвященные уголовным делам и процессам), так популярен в Америке.

В России одной из смелых и попыток вступить на эту территорию стал проект «Ваша честь» (Первый канал, More.tv). Причем это адаптация израильского формата «Судья» 2017 года, но особенно известен американский ремейк 2020-го (так же было в свое время с сериалом «Родина»: наша версия израильской истории вышла после американской адаптации). «Телепрограмма» сравнивает несколько версий сериала, чтобы отметить особенности и национальную специфику.

Сюжет

Российской версией сериала «Ваша честь» занимался режиссер Константин Статский — он же адаптировал скандинавский проект «Мост», так что опыт переложения западного формата на суглинистую русскую почву он имеет. Сюжетная канва неизменна: неподкупный судья (Михаил Романов в исполнении Олега Меньшикова) попадает в переделку: его сын сбивает мотоциклиста, ему грозит срок.

И в этот момент возникает нравственная коллизия: впервые закрыть глаза на преступление или сдать сына под следствие. Конечно, судья выбирает родного ребенка. Ведь сбитый мотоциклист — сын криминального авторитета (Александр Разин в исполнении Алексея Серебрякова), отправленного за решетку как раз таки Романовым. Дать подростку попасть в колонию, на территорию правления воров, нельзя: живым он оттуда попросту не выйдет.

Зло под присмотром государства

Сильно отходить от формата создатели не имеют права, поэтому многие эпизоды точь-в-точь как в израильском «Судье» и американском проекте «Ваша честь». Романов спорит с тещей Варварой Ильиничной (Евдокия Германова), тоже судьей в прошлом, точно так же, как западные «коллеги», потому что она язвит по поводу его тяги к курению и намекает на то, что приближение к смерти от употребления табака должно только радовать главного героя.

Однако отличия все же есть: наш вор, как завещал Глеб Жеглов, должен сидеть в тюрьме. И сидит. Персонаж Алексея Серебрякова находится за решеткой, когда узнает про сбитого сына. В больницу к пострадавшему ребенку он приезжает закованным в наручники. Тогда как в американской версии проекта зло торжествует — «крестный отец» Джимми Бакстер (Майкл Стулбарг) косит под бизнесмена и живет в роскошном особняке, а не на нарах.

Кроме того, социальная детерминация сюжета русского ремейка местами отлична: жена американского судьи убита в гетто, жена нашего убивает себя после изнасилования. Не скажем кем, но это весьма жестоко.

Национальный колорит

Именно через процесс, в котором участвуют все трое судей (израильский, американский и российский), и передается национальная специфика. У нас в самой первой серии рассматривается дело об изнасиловании и ложных показаниях, в США темнокожая женщина борется против полицейского беспредела, в Израиле — территориальный спор выходцев из Саудовской Аравии, исповедующих ислам, и местных.

Главные герои — ключ к аудитории

Чтобы понять, для кого снята каждая версия сериала, достаточно внимательно рассмотреть каждого из трех судей.

Израильский Миха Алкоби (Йорам Хаттаб) — интеллигентный профессионал, не слишком обремененный политической повесткой, зато испытывающий проблемы с капризным сыном. Тяжелая отцовская ответственность чуть ли не превалирует над судейской. Даже обсуждая ДТП, он думает прежде всего не об испорченной карьере, а о моральном аспекте поступка сына, оставившего сбитого мотоциклиста погибать на земле.

Американский Майкл Десиато (Брайан Крэнстон) — харизматичный и внимательный гуманист. Да, он неподкупен, но ему важнее разобрать личность и мотивы субъектов процесса, а не сухо следовать букве закона. Так высвечивается демократичность суда США.

Из-под мантии Майкла торчат кроссовки.

Российский Михаил Романов (почти как русский царь) — жесткий и сосредоточенный профи. Регулярно подчеркивающий, что на сделки не идет.

Человечность в нем зарыта куда глубже, чем в западных коллегах. Виной тому — это важный сюжетный крючок — таинственная гибель жены, свыкнуться с этим он так и не смог. В финале сериала герой Олега Меньшикова идет на то, что меньше всего ждут от судьи, но больше всего — в несправедливом мире, где не хватает Глеба Жеглова и Данилы Багрова.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.