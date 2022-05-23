Названа дата выхода второго сезона сериала «Эпидемия»

Премьера второго сезона сериала «Эпидемия» состоится на ТНТ в следующий понедельник, 30 мая. Это драма о жизни в мире, разрушенном вспышкой неизвестного вируса.

Сюжет второго сезона возьмет свое начало в прошлом и вспомнит о событиях пятой серии, когда герои повстречали на пути военных. В этот момент мы знакомимся с новым персонажем – солдатом Женей (Юра Борисов).

Он бежит из своего отряда, лишается средств связи и оказывается посреди холодного леса. Чудом полуживой и замерзший Женя выходит к дому, где эпидемию пережидают Эзис (Аскар Ильясов), Тарас (Никита Еленев), Алёна (Виктория Клинкова) и Соня (Юлия Ендроссек).

К своим ролям во втором сезоне вернутся Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Александр Робак, Виктория Агалакова, Наталья Земцова, Эльдар Калимуллин и другие.

Смотрите второй сезон сериала «Эпидемия» – с 30 мая в 22:00 на ТНТ.

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