Больше игр, меньше человечности: что известно о втором сезоне «Игры в кальмара»

Режиссер популярного корейского сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек поделился своими мыслями насчет второго сезона, который хотят увидеть многочисленные фанаты шоу по всему миру.

В новом интервью выяснилось, что у него пока только около трех страниц идей для продолжения, что еще маловато для целого сезона. Но шоураннер точно собирается добавить больше игр, в которых отчаянные должники будут рисковать своими жизнями за денежный приз.

«Человечность снова подвергнется испытанию в этих играх, — поделился Хван с изданием Vanity Fair. — Я хочу задать вопрос: возможна ли настоящая солидарность между людьми?»

Главный герой первого сезона Сон Ки Хун обязательно вернется на экран, но раз игры будут продолжаться, значит, остановить их ему удастся далеко не сразу, если вообще удастся. Также больше экранного времени получит таинственный вербовщик, что раздавал участникам игр пригласительные визитки в первых сериях.

А вот когда ждать второй сезон — вопрос сложный. Если все случится быстро, то премьера состоится в конце 2023 года. Но, скорее всего, это произойдет уже в 2024-м.

В том же интервью режиссер рассказал, что написал первую версию сценария «Игры в кальмара» еще в 2009 году, во время мирового финансового кризиса, когда и сам был по уши в долгах. Он очень старался продвинуть историю о сражающихся насмерть должниках в киноиндустрию, но тогда ему сказали, что она слишком «абсурдная и жестокая».

Более чем через десять лет сериал вышел на Netflix и стал мировым хитом. Похоже, общество созрело для таких развлечений.

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