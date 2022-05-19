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Привет, новая реальность: ТНТ начали снимать сериал «Бедный олигарх»

Сериал будет состоять из 10 серий.

Привет, новая реальность: ТНТ начали снимать сериал «Бедный олигарх»
Кадр со съемок сериала «Бедный олигарх». Фото: ТНТ

В России начали снимать новый сериал «Бедный олигарх» о богатом бизнесмене Викторе, который внезапно оказывается беднее своей прислуги. Картину покажут по ТНТ и Premier, предположительно, в новом сезоне.

Кадр со съемок сериала «Бедный олигарх». Фото: ТНТ
Кадр со съемок сериала «Бедный олигарх». Фото: ТНТ

В главных ролях — Владимир Сычев, Максим Лагашкин и другие известные российские актеры. Сериал будет состоять из десяти серий хронометражем 20 минут.

«Бедного олигарха» стоит посмотреть, потому что история очень интересная и актуальная для сегодняшнего дня. В сериале будет очень много юмора и хороший актерский состав. Мы с Максимом Лагашкиным прекрасный тандем, давно сработанный», — отметил Владимир Сычев.

Кадр со съемок сериала «Бедный олигарх». Фото: ТНТ
Кадр со съемок сериала «Бедный олигарх». Фото: ТНТ

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«Бедный олигарх»Бедный олигархВладимир СычевМаксим Лагашкин