Хит Интернета сериал «Зема» дебютирует на телевидении

Популярный веб-сериал «Зема» — о пензенском пацане, который раньше срока вышел из тюрьмы и вернулся на свой район, — дебютирует на телевидении. Его телепремьера состоится на канале ТНТ4 23 мая в 15:00.

Напомним, персонаж Зема появился в YouTube четыре года назад, ролики о его приключениях собрали сотни миллионов просмотров. Позже он обзавелся собственным сериалом с голосом проекта «Кураж-Бамбей» на заставке.

По сюжету, главного героя неожиданно выпускают из тюрьмы, потому что за него «кто-то попросил». Зема понятия не имеет, зачем его вытащили из-за решетки, но он возвращается на свой район, пытается встроиться в обычную жизнь, вернуть девушку и найти себе заработок. В антураже будней простых пацанов герои сериала размышляют о дружбе, верности, семье и своем будущем. А безалаберная комедия их жизни внезапно получает драматичные повороты.

«Наш сериал показывает жизнь такой, какая она есть за пределами МКАД. Мы сделали его правдиво и честно, и, пожалуй, именно поэтому «Зема» стал народным хитом. Теперь мы добрались до телеэфира, и уверен, что здесь у нас тоже будет большая аудитория, — говорит один из создателей проекта Антон Карпушкин. — Зритель чувствует, когда работа сделана с максимальной отдачей, потому и смотрит!»

Добавим, что «Зему» придумали и сняли бывшие кавээнщики. Проект пензенской команды поднимался в топ 250 лучших сериалов «Кинопоиска», его не раз сравнивали с «Реальными пацанами», «Решалой» и «Бригадой».

Сморите сериал «Зема» на ТНТ4 — с 23 по 26 мая в 15:00.

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