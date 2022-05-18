Большая, зеленая, ранимая: вышел трейлер супергеройского сериала «Женщина-Халк»

18 мая студия Marvel выпустила полноценный трейлер своего нового супергеройского сериала «Женщина-Халк».

Фанаты комиксов знают, о чем идет речь. У зеленого громилы Халка есть двоюродная сестра-юрист, которая после ряда трагических обстоятельств переняла его силу. Теперь она тоже может становить большой, зеленой, ломающей стены и практические неуязвимой. Только все эти способности как-то не очень подходят женщине.

Главную героиню сыграла 36-летняя канадская актриса Татьяна Маслани. Ради ее дебюта к своим ролям в киновселенной Marvel вернулись Марк Руффало, Тим Рот и Бенедикт Вонг.

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Судя по трейлеру, начинающий адвокат Дженнифер Уолтерс совершенно не собиралась становиться супергероиней. Но когда у нее появляются сверхспособности, кузен-мститель пытается научить ее жить с этим и не крушить все вокруг. Став зеленой великаншей, девушка продолжает работать в суде, общаться с подругами и искать себе парня. Похоже, это и будет лейтмотив нового сериала – как остаться хрупкой женщиной, когда ты можешь опрокинуть поезд. Но любители экшена могут не волноваться – сверхсильная злодейка в этом сериале тоже появится, и кому-то придется ее остановить.

Премьера «Женщины-Халка» состоится на потоковом сервисе Disney+ 17 августа.

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