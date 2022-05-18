Харрисон Форд и Хелен Миррен сыграют в приквеле сериала «Йеллоустон»

У популярного американского вестерн-сериала «Йеллоустон» появится еще один приквел, и в нем будут задействованы легенда Голливуда, 79-летний Харрисон Форд и не раз игравшая королев 76-летняя английская актриса Хелен Миррен.

Об этом сообщает издание Deadline, добавляя, что новый приквел выйдет на потоковом сервисе Paramount+ в декабре 2022 года.

Напомним, оригинальный сериал с Кевином Костнером, стартовавший в 2018 году, рассказывает о семье владельцев огромного ранчо, на территории которого постоянно покушаются застройщики, политики и даже индейцы. Но ковбойский клан крепко держит свою землю, на которой живет уже больше века.

Сериал оказался очень удачным. Его продлили на пять сезонов, а в конце 2021 года выпустили приквел под названием «1883» — о начале истории владельцев ранчо.

Второй приквел будет называться «1932» и расскажет о жизни описываемой семьи в начале XX века – в эпоху эпидемий, засух, Сухого закона и Великой депрессии. Вот тут и развернется старина Форд.

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