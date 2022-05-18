«Секретные материалы» по-русски: Любовь Аксенова исследует мистические загадки в новом сериале

В середине мая стартовали съемки нового отечественного сериала под рабочим названием «Проект «Прометей». В главных ролях: Любовь Аксенова, Филипп Янковский и Дмитрий Чеботарев. Режиссер — Максим Свешников («Отель Элеон», «257 причин, чтобы жить», «Контейнер»).

«Сценарий сразу привлек наше внимание своим необычным концептом, история захватывает с первых строк. Это интригующий и зрелищный фантастический триллер о расследованиях сверхъестественных явлений с замечательным актерским составом и талантливой командой», — отметил гендиректор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.

По сюжету одну пытливую журналистку нанимают расследовать невероятное мистическое явление. Шутка ли — пропавший 20 лет назад самолет вдруг обнаружился на Алтае целым и невредимым. Пассажиров внутри нет, а чай пилота почему-то еще горячий… В помощниках у главной героини — ее оператор и преподаватель физики.

Ждем интригу, как в «Секретных материалах», особенно от такой мощной команды создателей российского кино.

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