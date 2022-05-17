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Не только «Фитнес» и «Я худею»: лучшие фильмы про ЗОЖ, которые вы могли пропустить

Удивительно, но главное в этих фильмах – вовсе не секреты похудения.

Не только «Фитнес» и «Я худею»: лучшие фильмы про ЗОЖ, которые вы могли пропустить
Кадр из сериала «САШАТАНЯ»

16 мая в 20.00 – премьера на ТНТ: зрители увидят новые серии популярного проекта «САШАТАНЯ». На этот раз сюжет строится вокруг попыток Саши похудеть, начав правильно питаться и заниматься спортом. Напомним, в каких еще фильмах герои увлекались ЗОЖ. Кстати, некоторые из них только навредили себе…

«САШАТАНЯ», 2013 г. – настоящее время

Кадр из сериала «САШАТАНЯ»
Кадр из сериала «САШАТАНЯ»

Что может побудить Сашу заняться, наконец, спортом и перейти на здоровое питание? Правильно – необычный секс с женой. Точнее, обещание Тани, что она устроит ему незабываемое сексуальное приключение в общественном парке, добавив «перчинку» в их супружескую жизнь. Единственное, что ему нужно для этого сделать, — сбросить 5 килограммов.

Заинтригованный Саша азартно принялся за дело: заменил любимую жареную картошку гречкой и стал усиленно тренироваться. Его успехи пугают Таню: она не рассчитывала на такой результат, ведь теперь ей придется выполнять взятые на себя обязательства! Ей приходится пойти на хитрость… Чем все закончилось – вы узнаете, посмотрев сериал. Только не старайтесь похудеть, как Саша, экстремальным путем: это вредит здоровью.

Новые серии «САШАТАНЯ» с 16 мая в 20.00 на канале ТНТ.

«Стас», 2021 г.

Кадр из сериала «Стас»
Кадр из сериала «Стас»

Попытка Стаса резко сменить образ жизни не заканчивается ничем хорошим. Напуганный результатами анализов, он решает срочно перейти на ЗОЖ, причем вместе с женой. Вдвоем им удается полностью перестроить свою жизнь: теперь они питаются шпинатом, смузи и брокколи, до изнеможения тренируются и… однажды Стас оказывается в больничной палате.

Как оказалось, такая резкая перестройка приносит гораздо больше вреда, чем пользы. Выйдя из больницы, Стас с удовольствием заказывает в ресторане поджаренный стейк и бокал вина. Его вывод однозначен: «ЗОЖ нужно запретить!»

«Я худею», 2018 г.

Кадр из фильма «Я худею»
Кадр из фильма «Я худею»

Располневшую Аню бросает парень – он спортсмен с идеальной фигурой, и ему не хочется, чтобы рядом с ним видели «пышечку». Расстроенная Аня пытается худеть: отказывается от любимых сладостей (а это трудно, ведь она работает кондитером), мучает себя тренировками и пробежками… И ей в конце концов удается сбросить лишние килограммы. Но бывший возлюбленный ей уже не нужен: она поняла, что главное, что нужно для счастья, — полюбить себя такой, какая ты есть.

«Фитнес», 2018 г.

Кадр из фильма «Фитнес»
Кадр из фильма «Фитнес»

И Ася из «Фитнеса» незаметно для себя «наела» лишний вес, потому что работает в сфере общественного питания, как и Аня из «Я худею». Но на этот раз героиня получает куда более болезненный щелчок по самолюбию: ее настигает позор на собственной свадьбе.

Располневшую девушку пытается взять на руки жених. Ему это не удается. Молодожены падают на глазах у гостей… Кажется, что в жизни уже не будет ничего хорошего: жених попадает в больницу, Ася увольняется, доведенная до предела насмешками над своей фигурой. Надо бы заняться спортом, но абонемент в фитнес-клуб такой дорогой! И тут Асю озаряет идея: ведь для сотрудников клуба – все тренировки бесплатные…

«Ле. Ген. Да», 2021 г.

Кадр из фильма «Ле. Ген. Да»
Кадр из фильма «Ле. Ген. Да»

И в этом сериале, как и в двух предыдущих проектах, снимается Роман Курцын, — без него, похоже, не выходит ни один фильм о спорте! В «Ле. Ген. Де» у него главная роль – он играет бывшего бойца ММА, которому приходится прервать карьеру из-за допингового скандала. Теперь он ставит себе новую цель – сделаться легендарным тренером.

«Из КМСов бойцов сделает любой. А я сделаю легенд даже из престарелых и инвалидов», — говорит герой Курцына.

И набирает в свою команду… ботаников, очкариков и прочих «доходяг». Разумеется, на пути к ЗОЖ им придется и потеть, и страдать, а вот увенчается ли затея Легенды успехом – узнаете, посмотрев сериал.

«Рокки», 1976 г.

Кадр из фильма «Рокки»
Кадр из фильма «Рокки»

Этот фильм – классика спортивной драмы. Несмотря на то, что «Рокки» снят довольно давно, он до сих пор остается лучшим фильмом-мотиватором для тех, кто хочет заняться спортом. Если вы посмотрите сцену, в которой герой бежит по городским улицам, отжимается в зале и проводит «бой» с мясными тушами, если вы послушаете саундтрек, под который все это происходит, — вы вряд ли удержитесь от того, чтобы надеть кроссовки и самому выбежать навстречу новой жизни, стать спортивным и подтянутым!

«Беги, толстяк, беги», 2007 г.

Кадр из фильма «Беги, толстяк, беги»
Кадр из фильма «Беги, толстяк, беги»

Деннис Дойл совершил не самый красивый в своей жизни поступок: сбежал от беременной невесты, бросив ее буквально у алтаря. Прошло пять лет. Девушка, которую он заставил страдать, родила сына и теперь воспитывает его вместе с новым мужчиной – подтянутым красавцем-спортсменом.

А Деннис остался таким же пухлым неудачником, каким был пять лет назад. Но теперь ему очень хочется все исправить и вернуть свою девушку. Он решается принять участие в Лондонском марафоне – в нем будет бежать и его соперник, тот самый мускулистый спортсмен. Задача Денниса – пробежать все 42 километра и не сойти с дистанции, доказав тем самым любимой женщине, что он чего-то стоит.

«Зомбилэнд», 2013 г.

Кадр из фильма «Зомбилэнд»
Кадр из фильма «Зомбилэнд»

Зомби-апокалипсис, о котором так долго говорили, состоялся. Теперь тем, кто уцелел, нужно выжить. А для этого – все время находиться в отличной форме. Главный герой разрабатывает строгие правила, выполнение которых гарантирует: он не станет ходячим мертвецом. И это в самом деле работает! Привыкший к регулярным кардиотренировкам, герой ухитряется сбежать от парочки зомби, сесть в свою машину и благополучно уехать от опасности.

«ЗОЖ», 2020 г.

Кадр из фильма «ЗОЖ»
Кадр из фильма «ЗОЖ»

Фитнес-блог, который ведет главная героиня, пользуется огромной популярностью: ведь она молода, красива, подтянута, и у нее все получается. Ее называют «открытием в индустрии фитнеса» и показывают по телевидению. Успех? Безусловно!

Только вот у девушки, с утра до ночи тратящей все свое время на поддержание идеального образа, не остается ни минутки на личную жизнь. И это становится серьезной проблемой. Стоит добавить, что в российском прокате этот польско-шведский фильм вышел под двумя названиями – «ЗОЖ» и «Красотка».

«Бриттани бежит марафон», 2019 г.

Кадр из фильма «Бриттани бежит марафон»
Кадр из фильма «Бриттани бежит марафон»

Унылая жизнь героини не нравится ей самой: неинтересная работа, за которую мало платят, ночные клубы, в которых можно хоть немного отвлечься… Но однажды приходит по-настоящему крупная неприятность: проблемы со здоровьем. Героине жизненно необходимо сбросить 25 килограммов. Она начинает выходить на пробежки – фитнес-клуб ей не по карману. Через силу наматывает километр за километром, и через какое-то время даже отваживается бежать марафон. Главное, что удается понять героине: нужно брать на себя ответственность за собственную жизнь, и тогда все наладится!

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