Не только «Фитнес» и «Я худею»: лучшие фильмы про ЗОЖ, которые вы могли пропустить

16 мая в 20.00 – премьера на ТНТ: зрители увидят новые серии популярного проекта «САШАТАНЯ». На этот раз сюжет строится вокруг попыток Саши похудеть, начав правильно питаться и заниматься спортом. Напомним, в каких еще фильмах герои увлекались ЗОЖ. Кстати, некоторые из них только навредили себе…

«САШАТАНЯ», 2013 г. – настоящее время

Что может побудить Сашу заняться, наконец, спортом и перейти на здоровое питание? Правильно – необычный секс с женой. Точнее, обещание Тани, что она устроит ему незабываемое сексуальное приключение в общественном парке, добавив «перчинку» в их супружескую жизнь. Единственное, что ему нужно для этого сделать, — сбросить 5 килограммов.

Заинтригованный Саша азартно принялся за дело: заменил любимую жареную картошку гречкой и стал усиленно тренироваться. Его успехи пугают Таню: она не рассчитывала на такой результат, ведь теперь ей придется выполнять взятые на себя обязательства! Ей приходится пойти на хитрость… Чем все закончилось – вы узнаете, посмотрев сериал. Только не старайтесь похудеть, как Саша, экстремальным путем: это вредит здоровью.

Новые серии «САШАТАНЯ» с 16 мая в 20.00 на канале ТНТ.

«Стас», 2021 г.

Попытка Стаса резко сменить образ жизни не заканчивается ничем хорошим. Напуганный результатами анализов, он решает срочно перейти на ЗОЖ, причем вместе с женой. Вдвоем им удается полностью перестроить свою жизнь: теперь они питаются шпинатом, смузи и брокколи, до изнеможения тренируются и… однажды Стас оказывается в больничной палате.

Как оказалось, такая резкая перестройка приносит гораздо больше вреда, чем пользы. Выйдя из больницы, Стас с удовольствием заказывает в ресторане поджаренный стейк и бокал вина. Его вывод однозначен: «ЗОЖ нужно запретить!»

«Я худею», 2018 г.

Располневшую Аню бросает парень – он спортсмен с идеальной фигурой, и ему не хочется, чтобы рядом с ним видели «пышечку». Расстроенная Аня пытается худеть: отказывается от любимых сладостей (а это трудно, ведь она работает кондитером), мучает себя тренировками и пробежками… И ей в конце концов удается сбросить лишние килограммы. Но бывший возлюбленный ей уже не нужен: она поняла, что главное, что нужно для счастья, — полюбить себя такой, какая ты есть.

«Фитнес», 2018 г.

И Ася из «Фитнеса» незаметно для себя «наела» лишний вес, потому что работает в сфере общественного питания, как и Аня из «Я худею». Но на этот раз героиня получает куда более болезненный щелчок по самолюбию: ее настигает позор на собственной свадьбе.

Располневшую девушку пытается взять на руки жених. Ему это не удается. Молодожены падают на глазах у гостей… Кажется, что в жизни уже не будет ничего хорошего: жених попадает в больницу, Ася увольняется, доведенная до предела насмешками над своей фигурой. Надо бы заняться спортом, но абонемент в фитнес-клуб такой дорогой! И тут Асю озаряет идея: ведь для сотрудников клуба – все тренировки бесплатные…

«Ле. Ген. Да», 2021 г.

И в этом сериале, как и в двух предыдущих проектах, снимается Роман Курцын, — без него, похоже, не выходит ни один фильм о спорте! В «Ле. Ген. Де» у него главная роль – он играет бывшего бойца ММА, которому приходится прервать карьеру из-за допингового скандала. Теперь он ставит себе новую цель – сделаться легендарным тренером.

«Из КМСов бойцов сделает любой. А я сделаю легенд даже из престарелых и инвалидов», — говорит герой Курцына.

И набирает в свою команду… ботаников, очкариков и прочих «доходяг». Разумеется, на пути к ЗОЖ им придется и потеть, и страдать, а вот увенчается ли затея Легенды успехом – узнаете, посмотрев сериал.

«Рокки», 1976 г.

Этот фильм – классика спортивной драмы. Несмотря на то, что «Рокки» снят довольно давно, он до сих пор остается лучшим фильмом-мотиватором для тех, кто хочет заняться спортом. Если вы посмотрите сцену, в которой герой бежит по городским улицам, отжимается в зале и проводит «бой» с мясными тушами, если вы послушаете саундтрек, под который все это происходит, — вы вряд ли удержитесь от того, чтобы надеть кроссовки и самому выбежать навстречу новой жизни, стать спортивным и подтянутым!

«Беги, толстяк, беги», 2007 г.

Деннис Дойл совершил не самый красивый в своей жизни поступок: сбежал от беременной невесты, бросив ее буквально у алтаря. Прошло пять лет. Девушка, которую он заставил страдать, родила сына и теперь воспитывает его вместе с новым мужчиной – подтянутым красавцем-спортсменом.

А Деннис остался таким же пухлым неудачником, каким был пять лет назад. Но теперь ему очень хочется все исправить и вернуть свою девушку. Он решается принять участие в Лондонском марафоне – в нем будет бежать и его соперник, тот самый мускулистый спортсмен. Задача Денниса – пробежать все 42 километра и не сойти с дистанции, доказав тем самым любимой женщине, что он чего-то стоит.

«Зомбилэнд», 2013 г.

Зомби-апокалипсис, о котором так долго говорили, состоялся. Теперь тем, кто уцелел, нужно выжить. А для этого – все время находиться в отличной форме. Главный герой разрабатывает строгие правила, выполнение которых гарантирует: он не станет ходячим мертвецом. И это в самом деле работает! Привыкший к регулярным кардиотренировкам, герой ухитряется сбежать от парочки зомби, сесть в свою машину и благополучно уехать от опасности.

«ЗОЖ», 2020 г.

Фитнес-блог, который ведет главная героиня, пользуется огромной популярностью: ведь она молода, красива, подтянута, и у нее все получается. Ее называют «открытием в индустрии фитнеса» и показывают по телевидению. Успех? Безусловно!

Только вот у девушки, с утра до ночи тратящей все свое время на поддержание идеального образа, не остается ни минутки на личную жизнь. И это становится серьезной проблемой. Стоит добавить, что в российском прокате этот польско-шведский фильм вышел под двумя названиями – «ЗОЖ» и «Красотка».

«Бриттани бежит марафон», 2019 г.

Унылая жизнь героини не нравится ей самой: неинтересная работа, за которую мало платят, ночные клубы, в которых можно хоть немного отвлечься… Но однажды приходит по-настоящему крупная неприятность: проблемы со здоровьем. Героине жизненно необходимо сбросить 25 килограммов. Она начинает выходить на пробежки – фитнес-клуб ей не по карману. Через силу наматывает километр за километром, и через какое-то время даже отваживается бежать марафон. Главное, что удается понять героине: нужно брать на себя ответственность за собственную жизнь, и тогда все наладится!

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.