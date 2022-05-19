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Сатира и блатная романтика: 5 причин посмотреть сериал «Зема»

23 мая на ТНТ4 стартует сериал «Зема» – это новое название для телеэфира, но уже мощный бренд в сети. Персонаж по имени Зема появился четыре года назад на просторах YouTube и эволюционировал от коротких скетчей о семейной жизни реального пацана до полноценного сериала.

Сатира и блатная романтика: 5 причин посмотреть сериал «Зема»
Кадр из сериала «Зема»

10 серий «Земы» выйдут на федеральном ТВ, и мы рассказываем, почему этой картине стоит уделить внимание – у нас на это пять причин.

«Настоящие пацаны» из Пензы

Кадр из сериала «Зема»
Кадр из сериала «Зема»

«Зему» придумали и сняли бывшие участники команды КВН «С.У.Р.А.» Семен Молоканов, его девушка Мила Сайфутдинова и Антон Карпушкин. Весь съемочный процесс прошел в Пензе, и команда сериала создала свой кинопродакшн «Пензфильммаш».

Вместе с исполнителями главных ролей на экране появляются Артем Бординов, Денис Сундуков, Николай Корчагин, Никита Кологривый и другие. Они сделали «Реальных пацанов» нового поколения в антураже пензенских панелек. Похожи и юмор, и некоторые передряги, в которые попадают герои, и кодекс чести пацана. Разве что Зема не говорит: «Ну как так-то?!» и влезает в дела с более серьезным криминальным флером.

Мощная жанровая палитра

Кадр из сериала «Зема»

«Зема» – комедия. В нем есть и комедия положений, когда герои каждым своим действием и словом делают только хуже, и сатира на соцсети, кинематограф и блатную романтику, и самоирония над собственным уровнем образованности и географическим бэкграундом.

Но только на юморе Зема и компания решили не выезжать. Они дополнили его драмой, которая порой выглядит настолько серьезно, что диву даешься. И это начиналось как любительский веб-сериал от КВНщиков? Главный герой то монолог выдаст проникновенный, то сюжет развернется так, что аж за голову хватаешься.

За «Зему» хочется болеть

Кадр из сериала «Зема»
Кадр из сериала «Зема»

За «Зему» хочется болеть, как за футбольную команду в матче Лиги чемпионов или на Евро… тем более что болеть в ближайшее время не придется. Мы своими глазами видели, как «Зема» рос от приколов в соцсетях до почти что большого кино.

И, понимая, что перед тобой не профессиональные актеры, не многомиллионный бюджет, а простые парни с района, взявшие в руки камеру и начавшие снимать сериал по сценарию, который они написали буквально только что в квартире на кухне.

Полмиллиарда просмотров

Кадр из сериала «Зема»
Кадр из сериала «Зема»

«Зема» – это феномен Рунета. Все началось с YouTube-канала «Красавица и чудовище» – так себя прозвали Семен Молоканов и его девушка Мила Сайфутдинова. Они записывали приколы, посмеиваясь друг над другом. Аудитория росла, у пары появлялись фанаты, а Семен и Мила постепенно вводили в свои видео новых персонажей. Теперь у них почти 3 миллиона подписчиков, а у самого популярного видео больше 40 миллионов просмотров.

Их успех можно поставить в один ряд с другим веб-сериалом, который дорос до кино – «Непосредственно Каха», который в пандемийный прокат начал ставить рекорды по сборам. «Зема» до больших экранов еще не добрался, но, учитывая популярность персонажей и явный недобор релизов в кино, реальный пацан Иноземцев может и в кинозалах показаться. А пока… он выходит как сериал на ТВ.

Попадал в топ-250 Кинопоиска

Кадр из сериала «Зема»
Кадр из сериала «Зема»

У «Земы» на Кинопоиске оценка 7,6. Неплохо для любителей. Уровень зрительского признания впечатляет еще больше, когда знаешь, что еще пару месяцев назад сериал попадал в топ-250 Кинопоиска.

Иными словами, «Зема» делил один рейтинг с культовыми аниме, сериалами HBO, Netflix, ТНТ и старой доброй классикой. Зрители настолько заценили размышления о дружбе, верности, семье и своем будущем, что многие из них с легкой руки ставили «Земе» 10 из 10.

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Тэги

«Зема»Артем БординовДенис СундуковЗемаНикита КологривыйНиколай Корчагинсериалы