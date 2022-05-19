Сатира и блатная романтика: 5 причин посмотреть сериал «Зема»

23 мая на ТНТ4 стартует сериал «Зема» – это новое название для телеэфира, но уже мощный бренд в сети. Персонаж по имени Зема появился четыре года назад на просторах YouTube и эволюционировал от коротких скетчей о семейной жизни реального пацана до полноценного сериала.

10 серий «Земы» выйдут на федеральном ТВ, и мы рассказываем, почему этой картине стоит уделить внимание – у нас на это пять причин.

«Настоящие пацаны» из Пензы

«Зему» придумали и сняли бывшие участники команды КВН «С.У.Р.А.» Семен Молоканов, его девушка Мила Сайфутдинова и Антон Карпушкин. Весь съемочный процесс прошел в Пензе, и команда сериала создала свой кинопродакшн «Пензфильммаш».

Вместе с исполнителями главных ролей на экране появляются Артем Бординов, Денис Сундуков, Николай Корчагин, Никита Кологривый и другие. Они сделали «Реальных пацанов» нового поколения в антураже пензенских панелек. Похожи и юмор, и некоторые передряги, в которые попадают герои, и кодекс чести пацана. Разве что Зема не говорит: «Ну как так-то?!» и влезает в дела с более серьезным криминальным флером.

Мощная жанровая палитра

«Зема» – комедия. В нем есть и комедия положений, когда герои каждым своим действием и словом делают только хуже, и сатира на соцсети, кинематограф и блатную романтику, и самоирония над собственным уровнем образованности и географическим бэкграундом.

Но только на юморе Зема и компания решили не выезжать. Они дополнили его драмой, которая порой выглядит настолько серьезно, что диву даешься. И это начиналось как любительский веб-сериал от КВНщиков? Главный герой то монолог выдаст проникновенный, то сюжет развернется так, что аж за голову хватаешься.

За «Зему» хочется болеть

За «Зему» хочется болеть, как за футбольную команду в матче Лиги чемпионов или на Евро… тем более что болеть в ближайшее время не придется. Мы своими глазами видели, как «Зема» рос от приколов в соцсетях до почти что большого кино.

И, понимая, что перед тобой не профессиональные актеры, не многомиллионный бюджет, а простые парни с района, взявшие в руки камеру и начавшие снимать сериал по сценарию, который они написали буквально только что в квартире на кухне.

Полмиллиарда просмотров

«Зема» – это феномен Рунета. Все началось с YouTube-канала «Красавица и чудовище» – так себя прозвали Семен Молоканов и его девушка Мила Сайфутдинова. Они записывали приколы, посмеиваясь друг над другом. Аудитория росла, у пары появлялись фанаты, а Семен и Мила постепенно вводили в свои видео новых персонажей. Теперь у них почти 3 миллиона подписчиков, а у самого популярного видео больше 40 миллионов просмотров.

Их успех можно поставить в один ряд с другим веб-сериалом, который дорос до кино – «Непосредственно Каха», который в пандемийный прокат начал ставить рекорды по сборам. «Зема» до больших экранов еще не добрался, но, учитывая популярность персонажей и явный недобор релизов в кино, реальный пацан Иноземцев может и в кинозалах показаться. А пока… он выходит как сериал на ТВ.

Попадал в топ-250 Кинопоиска

У «Земы» на Кинопоиске оценка 7,6. Неплохо для любителей. Уровень зрительского признания впечатляет еще больше, когда знаешь, что еще пару месяцев назад сериал попадал в топ-250 Кинопоиска.

Иными словами, «Зема» делил один рейтинг с культовыми аниме, сериалами HBO, Netflix, ТНТ и старой доброй классикой. Зрители настолько заценили размышления о дружбе, верности, семье и своем будущем, что многие из них с легкой руки ставили «Земе» 10 из 10.

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