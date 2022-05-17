«Декольте и открытые бедра не в моде»: чем отличается корейская мода от нашей

Фанаты корейской культуры всегда узнают друг друга – не говоря уже о том, чтобы с легкостью определить корейца в толпе других представителей азиатских народов. Не в последнюю очередь – благодаря одежде. У этой нации есть свои неповторимые предпочтения в моде, и далеко не последнюю роль в этом сыграли местные сериалы — дорамы, ориентированные, как это ни парадоксально, на западные бренды.

Увидеть, что такое корейский стиль в одежде, или K-fashion, можно на канале ТВ-3, который с 20 мая по пятницам в 19:30 будет показывать один из главных мировых хитов – дораму «История девятихвостого лиса». А пока разберемся, что именно сформировало корейскую моду, где обычно закупаются корейцы и что выбирают при этом.

Корейская одежда – небольших размеров

Первая отличительная черта корейской моды: почти вся местная одежда – очень небольших размеров. Объясняется это не распущенностью (напротив, корейцы, очень целомудренны), а особенностями физического строения: монголоиды отличаются от представителей других рас, и это касается не только внешности, но и устройства скелета.

Корейцы в массе своей ниже представителей других народов – их рост редко превышает 180 см. Хотя в последние годы эта тенденция начала меняться. Считается, что поколения, родившиеся в 90-е и позже, в среднем выше своих соотечественников. Высокие мужчины в Корее пользуются большей привлекательностью, а вот для девушек рост значения не имеет – скорее, даже наоборот: здесь веками пестуется образ девушки-«куколки».

Миниатюрность корейской одежды объясняется и тем, что в Корее один из самых низких в мире процентов людей с ожирением. Это связано с генетикой и традиционным рационом питания. Кроме того, здесь весьма распространён спорт и активный образ жизни, а также здоровое питание и диеты. Это, впрочем, не мешает корейцам занимать одно из ведущих мест в мире по объему употребления алкоголя на душу населения.

Важность достижений пластической хирургии

Кроме того, корейцы вовсю пользуются достижениями пластической хирургии. Через нее проходят все юные поп-звезды, или «айдолы», и это увлечение передается их фанатам. Страсть к медицинской коррекции внешности уже начинает принимать масштабы национального бедствия, что беспокоит местных активистов и СМИ, но повлиять на эту тенденцию они пока что не в силах.

Корейский канон красоты предусматривает наивно детское лицо и соответствующее телосложение. Поэтому девушки из Страны утренней свежести стремятся выглядеть как «хрупкий цветок» и одеваются соответствующе: в моде небольшие платья, «воланы» и широкие юбки, а также нежные светлые оттенки – кремовые и пастельные цвета. Кроме того, в Корее, как и в Японии, пользуется популярностью образ школьницы (белая блузка, короткая А-образная клетчатая юбка, гольфы) и его различные вариации.

Те, кто уже смотрел дорамы, могли заметить, что корейцы всегда выглядят очень аккуратно и чисто: все у них идеально разглажено и смотрится с иголочки. И так обстоит дело не только на экране, но и в повседневности. Как будто только что купленные, тщательно подобранные по размерам (даже если это оверсайз) джемперы, рубашки, брюки, галстуки, длинные пальто, идеально чистая обувь (особенно, если это белые кроссовки или кеды) – корейцы и в обычной жизни выглядят как модели из книг о правилах хорошего тона.

Так как современный корейский стиль во многом сформировали именно дорамы, местные девушки без ума от европейских и американских брендов. В очереди за сумочкой от Louis Vuitton здесь можно провести несколько часов. Но эта любовь распространяется не только на люксовые бренды. Скорее, даже наоборот, ведь дорамы прославляют свободный, демократичный, космополитичный стиль.

Толстовки оверсайз, рваные джинсы, футболки и топы всех расцветок и размеров, а также бейсболки, кроссовки и вообще спортивная одежда – все это выглядит в глазах корейцев особенно стильно. Здесь вообще ценят не только красивое, но удобное и практичное, а образ получается от этого еще более милым, уютным, домашним.

Декольте и открытые бедра – не в моде

И, как уже упоминалось выше, корейцы очень целомудренны в одежде – например, здесь совсем не в моде глубокие декольте, открытые бедра и другие атрибуты западной сексуальности. Те, кто видел хоть одну дораму, уже и сами это поняли – в них даже поцелуи показаны максимально сдержанно, не говоря уже о других проявлениях телесной страсти.

Что касается трендов, то их корейцы подсматривают, в первую очередь, на Неделе моды в Сеуле. Это главное событие местной фэшн-индустрии, которое, само собой, освещают все тематические издания. В этом году любовью корейских дизайнеров традиционно пользовались платья с узкой талией, но вместо корсетов они предложили более демократичный подход, связанный с особенностями кроя.

Другой тренд – мода на узор-«лабиринт», спрос на который связывают со всемирной популярностью «Игры в кальмара». Ею же можно объяснить и моду на вещи цвета охры, который играл заметную роль в цветовой палитре сериала. По-прежнему на пике «рваные» вещи и обрезанный к животу верх – грех не показать стройное тело, раз уж так распорядилась природа.

Рынки – важная составляющая повседневной жизни

Но это для модников, следящих за «от кутюр». А где одеваются рядовые корейцы? Удивитесь, но торговых центров в привычном для нас понимании в стране не так уж много. Зато есть великое множество небольших и недорогих магазинчиков одежды. Многие из них располагаются просто на первых этажах зданий, выходящих на проспекты.

А главный вещевой рынок Сеула находится в районе Мендон – именно там обычно шопятся обычные потребители. Рынки вообще – важная составляющая повседневной жизни корейцев, и никто не относится к ним с пренебрежением, как это иногда встречается у нас. Напротив, на вещевых рынках можно встретить представительства всех ведущих мировых брендов – включая и люксовые.

Что ж, теперь вы знаете, где одеваются корейцы, во что и как. Ну а дальше – задание для самостоятельного изучения: если хотите подглядеть, как именно выглядят «настоящие корейцы» — забейте в соцсетях хэштеги #데일리룩 (ежедневный лук) или #패션 (мода). Подбирая себе образ, не забудьте главное правило корейской культуры – выглядите естественно, гармонично и миииило.

А чтобы закрепить свое представление о корейском стиле, включайте дораму «История девятихвостого лиса» на ТВ-3 каждую пятницу с 20 мая в 19:30.

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