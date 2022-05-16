Драйв, юмор, трюки: как снимали сериал «Вспышка»

Сюжет «Вспышки» построен вокруг расследований, которые ведут двое очень разных напарников: именно их непохожесть привносит комические нотки.

Канал «НТВ представляет новый комедийный детектив «Вспышка». Да, именно так: и комедия, и детектив. В фильме – два главных героя. Они очень разные! Молодой следователь Сева Пашин (Григорий Некрасов) – и опытный, циничный криминальный фотограф Григорий Малинин (Иван Охлобыстин).

Сева Пашин – «папенькин сынок»

Сева (Григорий Некрасов) – «папенькин сынок». Отец, генерал-майор юстиции, в бешенстве: похоже, инфантильный и наивный сын никогда не станет взрослым, вот, умудрился впутаться в переплет, и теперь его подозревают в убийстве! И это – вместо того, чтобы спокойно приехать в город Энск и начать работать следователем.

Разъяренный отец дает Севе два дня: он должен сам выбраться из неприятностей и расследовать дело. Неизвестно, как бы сумел Сева с этим справиться: он слишком неопытный, слишком добрый, даже в чем-то беспомощный. Но ему повезло: на его пути встретился необычный персонаж по прозвищу Пыха.

Пыха – человек-конфликт

Григорий Малинин — Пыха (Иван Охлобыстин) – криминальный фотограф. Его кличка – слово из профессионального жаргона: так фотографы называют вспышку. Пыха – человек-скандал, человек-конфликт. Вечно побитый, растрепанный, он ухитряется влезть в каждую потасовку, — и, похоже, ему это нравится.

Пыха – настоящий профессионал. Он умеет не только фотографировать: проработав много лет в убойном отделе, он научился все запоминать, замечать и делать выводы. Правда, в отделе его всерьез не воспринимают: кому нужны сомнительные озарения этого странного типа!

Забавный тандем

Сева и Пыха, познакомившись, начинают работать в паре. И быстро находят преступника. Сева в восторге от таланта Пыхи. Теперь он хочет работать только с ним. Эта парочка не раз вызовет у зрителей хохот – уж очень комично они сотрудничают, очень они разные и по характеру, и по темпераменту, и по привычкам. Поэтому то и дело попадают в забавные ситуации.

«Все красивые девушки достались Ивану Охлобыстину»

Григорий Некрасов, исполнитель роли Севы Пашина, признавался:

«Съемки проходили весело, мы же снимали комедию. И за кадром у нас была своя комедия. Мы много смеялись с Иваном Ивановичем и остальной группой. Вспоминаю, как еще в школе любил смотреть сериал «Интерны», а теперь мы с Охлобыстином в одном кадре. Это очень необычно осознавать. Я у него многому научился. Спасибо нашему молодому и талантливому режиссеру Роману Ярославцеву, с ним мы разговаривали на одном языке. Частично съемки проходили в «Минске», я впервые побывал в этом городе, очень понравилась атмосфера. Много красивых девушек, но все достались Ивану Ивановичу».

Охлобыстин в гипсе

Кадр из фильма «Вспышка»Режиссер-постановщик Роман Ярославцев рассказал, что детектив наполнен множеством головоломных трюков: зрители увидят невероятные погони и драки, перестрелки и взрывы… Конечно, в самых сложных эпизодах снимались каскадеры. И все равно не обошлось без травм – Иван Охлобыстин повредил ногу (правда, с трюками эта неприятность никак не связана).

«Иван получил травму ноги прямо во время съёмок, и нам пришлось учитывать этот момент. Остановить съёмки невозможно, а у нас погони, драки, перестрелки… Там, где это было ещё возможно, экстренно переписали сценарий, и Пыха реально повредил ногу. К слову, Иван Охлобыстин – настоящий профессионал: с гипсом забирался по отвесным лестницам, спускался в овраг… Смею надеяться, что в герое Охлобыстина не будет отголосков прошлых ролей. И несмотря на его самобытность и узнаваемую манеру игры, Пыха получился непохожим на те образы, которые Иван воплощал раньше».

«Вспышка» — это возможность отвлечься и посмеяться

Режиссер Роман Ярославцев утверждает, что детектив «Вспышка» — это целая Вселенная:

«Самобытная, забавная, немного сумасшедшая, но добрая и обаятельная».

Он от души надеется, что проект подарит зрителям настоящую радость и удовольствие, позволит на время отвлечься от сложностей и проблем, посмеяться, наблюдая за приключениями героев.

Не пропустите: премьера на канале «НТВ» — 16 мая в 20.00!

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