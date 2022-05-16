Новый сезон «САШАТАНЯ»: пять сюжетных линий, за которыми будет интересно наблюдать

С 16 мая в эфире ТНТ стартуют новые серии одного из самых продолжительных комедийных сериалов России – семейного скетчкома «САШАТАНЯ».

За годы, проведенные вместе, отношения главных героев стали еще крепче, и зрителям не стоит бояться, что их семейная лодка разобьется о быт.

Тем более что бытовые неурядицы в семье Сергеевых – основа юмора этого доброго и жизнерадостного сериала. Однако порой фокус с семейных отношений смещается на другие сферы насыщенной жизни Сергеевых, и в сериале начинают говорить о проблемах экологии, современного ведения бизнеса, благотворительности и так далее.

Мы собрали пять причин, почему новый сезон сериала «САШАТАНЯ» стоит вашего внимания – точнее сказать, пять новых сюжетных линий, за которыми будет интересно наблюдать.

Сильвестр Андреевич подается в этичный бизнес

В первых эпизодах нового сезона немало комедийных ситуаций сложится вокруг жизни отца Саши Сергеева — олигарха старой закалки Сильвестра Андреевича. За множество сезонов «САШИТАНИ» он переживал взлеты и падения, зарабатывал миллионы, терял все и даже оказывался за решеткой.

Но теперь у Сильвестра все хорошо, и его коньячным бизнесом заинтересовался европейский бизнесмен новой формации. Чтобы привлечь его инвестиции, Сильвестру, который не до конца изжил из себя девяностые, придется разбираться в этичном ведении бизнеса, променять роскошную машину на велосипед, начать заботиться об экологии и заниматься благотворительностью. Наблюдать за тем, как старое поколение пытается следовать сознательным трендам современность, крайне любопытно.

МишаЛиля

Друзья Саши и Тани пару сезонов назад стали родителями и теперь, само собой, не выходят из дома без малыша. Если сначала Таня включила режим «Яжемать» и помогала любимой подруге в уходе за малышом, то теперь она немного подустала и хотела бы снова проводить время с друзьями, хоть ненадолго забыв о семейных обязательствах.

Но пока ребенок Миши и Лили слишком маленький, это невозможно. Между друзьями, которые планировали совместный отдых, назревает конфликт – примерно такой же, какой сейчас переживет поколение 30-летних, разделившееся на два лагеря: те, кто уже обзавелся детьми, и те, кому это только предстоит.

Вечная студентка Катя

В новом сезоне линии Кати – сестры Тани в исполнении Анастасии Уколовой – будет уделено больше времени, чем в предыдущих. К комедийным ситуациям, основанным на веселой жизни красавицы-студентки, добавится романтическая линия.

У Кати появится парень – баскетболист Толя, которого сыграл актер Тимур Тихомиров. Сначала строгая Таня, которая будто решила заменить Кате маму, будет ругать сестру за отношения, но затем ей предстоит повнимательнее относиться к слишком высокому парню.

Нет дискриминации

В одной из серий нового сезона промелькнет даже тема феминизма – разумеется, в юмористическом ключе. Пытаясь быть современным, Сильвестр все равно убежден, что делать коньяк – исключительно мужская работа, и не дает рабочее место девушке.

Но вдруг выясняется, что девушка эта не простая, а давняя защитница прав женщин. Впрочем, и у нее есть свой секрет, раскрыть которой предстоит персонажам сериала.

Школьная страна

Еще в предыдущем сезоне проблем у Сергеева прибавилось – кроме ненавистной работы клерком он теперь еще и частый гость в младшей школе, в которой учится их с Таней сын Алеша.

Школа – неиссякаемый кладезь комического. Саша искренне хочет помогать сыну, но получается, как и положено в комедии, не очень: обман с подменой песни «Короля и шута» на детское стихотворение был быстро раскрыт учительницей, а желание исправить за сына двойку было воспринято как харассмент.

Какие еще забавные ситуации произойдут с Сергеевыми и их друзьями – узнаете в новом сезоне с 16 мая в 20:00 на ТНТ.

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