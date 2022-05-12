Аглая Тарасова узнает, что такое жизнь после зоны в новом сериале

В майские праздники канал ТНТ и кинокомпания Good Story Media запустили съемки нового сериала с рабочим названием «Вика-Ураган». Это будет комедии с элементами драмы от создателей сериальных хитов «Ольга» и «Конная полиция».

В главной роли снимается Аглая Тарасова. В проекте также задействованы Антон Филипенко, Ирина Розанова, Николай Фоменко, Евгения Калинец, Иван Добронравов, Настасья Самбурская, Яна Сексте, Полина Шашуро, Татьяна Кравченеко и другие актеры.

В центре истории – девушка Вика. Случайно выбив пьяному хулигану глаз, она попала в женскую колонию, а когда вернулась на свободу, то обнаружила, что мир вокруг нее стал совсем другим. Предприимчивая мама переоборудовала квартиру дочери в секс-шоп, любимый муж теперь встречается с ее лучшей подругой, а маленький сын отправлен в специализированный интернат.

Итак, новая жизнь Вики – это обшарпанная квартира с одинокой старушкой, подругой из колонии и ребенком-аутистом. Но в этом «союзе ненужных людей» героиня не теряет надежды на то, что добро обязательно победит. Она стремится всем помочь, хотя и сама остро нуждается в поддержке.

«Мы давно хотели сделать проект про «ненужных», брошенных людей, которых, как правило, все шпыняют вместо того, чтобы помочь. В нашем сценарии заложены очень важные на сегодня темы – от судеб женщин, попавших в места лишения свободы, которым крайне сложно приходится после освобождения до отношения общества к детям с особенностями развития», — говорит сценарист проекта Илья Петрухин.

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Сериал «Вика-Ураган» — это жизнелюбивое драмеди с социальным подтекстом. С ним можно будет и посмеяться, и задуматься о вечных ценностях.

Показ картины на ТНТ запланирован на 2023 год.

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