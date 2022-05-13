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Зачем для съемок сериала «Молчание» пришлось изучать блошиный рынок: секреты костюмера

Новый детектив «Молчание» интересен не только динамичным сюжетом с загадочными поворотами, но и уникальными костюмами эпохи конца 40-х.

Зачем для съемок сериала «Молчание» пришлось изучать блошиный рынок: секреты костюмера
Кадр из фильма «Молчание»

На Первом канале идет четырехсерийный детектив «Молчание». В центре сюжета – история бывшего военного корреспондента Александра Ганина. Недавно окончилась Великая Отечественная, и в мирной жизни, как кажется Ганину, ему делать нечего.

Но в этот момент судьба подбрасывает 35-летнему военкору загадку: он получает письмо с сообщением о смерти его отца-милиционера. Приехав в Выборг, он понимает, что отца убили. И пусть он никогда его не знал: расследовать дело, найти убийц, — его долг.

Действие в фильме происходит в послевоенные годы, а значит, картину с полным правом можно назвать исторической и костюмной. Мы узнали у художника по костюмам Елены Ульяновой, с какими сложностями ей приходилось сталкиваться в ходе работы, какие интересные моменты сопровождали создание костюмов для актеров.

«Вплоть до нижнего белья»

Кадр из фильма «Молчание»
Кадр из фильма «Молчание»

Елена призналась, что очень благодарна «Ленфильму»: на студии бережно хранят десятилетиями все вещи, которые покупались или шились для разных фильмов. Именно там художник по костюмам обычно и находит необходимое. Кроме того, помогают и другие источники.

«Еще в Петербурге есть волшебный блошиный рыночек возле станции метро Удельная, на котором что только не продается! Мне кажется, у людей бесконечные запасы. Порой там можно найти невероятные старые вещи идеальной сохранности — любые, вплоть до нижнего белья. Конечно, нет гарантии, что встретишь их в нужное время — но шанс есть. Все головные уборы, которые носят героини «Молчания», куплены на Удельной. Эти небольшие вещицы так сложно в точности повторить, что я начала собирать коллекцию: шляпки, броши, перчаточки… Храню свою «частную коллекцию» дома и использую, когда бывает надобность».

Уникальный бюстгальтер

Кадр из фильма «Молчание»
Кадр из фильма «Молчание»

Как рассказала Елена Ульянова, именно на блошином рынке было найдено подходящее белье для героини фильма Светланы, которую сыграла Екатерина Зорина.

«Для того времени характерны бюстгальтеры с чашечками конической формы, дающие немного другой силуэт. Они очень узнаваемые, и Екатерина Зорина снималась именно в таком, купленном на блошином рынке. Она радовалась, что я ей предложила этот вариант. И платье, в котором в кадре появляется Светлана, тоже было сшито из настоящего старинного отреза, купленного на том же рынке у бабушек».

Зачем герою три пары одинаковых галифе

Кадр из фильма «Молчание»
Кадр из фильма «Молчание»

Кстати, многие вещи шьются в нескольких экземплярах: ведь актерам то и дело приходится падать в грязь, драться и всячески «выводить из строя» свой костюм. Из-за этого порой случаются накладки. Елена Ульянова вспомнила случай на съемках.

«Галифе Бухарову сшили две пары — и пожалели. Третьей пары не хватило, когда на съемках одной сцены Александру пришлось промокнуть. Снимали три дубля, и к третьему сразу приступить не получилось: ждали, пока подсушат галифе».

Как костюмы становятся «народными артистами»

Кадр из фильма «Молчание»
Кадр из фильма «Молчание»

К некоторым костюмам на студии отношение весьма почтительное: их даже называют «народными артистами», столько им пришлось сниматься в самых разных проектах. Например, Леонид Бичевин, сыгравший роль военкора Ганина, носит старенький свитер из гардеробной «Ленфильма», — ему уже очень много лет. Там же отыскали и аутентичный плащ для него.

«Этот плащ — просто кинозвезда, народный артист среди костюмов! Ему около пятидесяти лет, и у него очень солидный послужной список. Кажется, он снимался и у Алексея Германа. Правда, не поручусь, что в «Хрусталев, машину!» и «Двадцать дней без войны» играл именно он, но там было что-то очень похожее…»

Мужчины стали крупнее

Кадр из фильма «Молчание»
Кадр из фильма «Молчание»

Интересно, что к старинной обуви это не относится. Как пояснила Елена Ульянова, ботинки образца 40-х годов хоть и сохранились, но носить их невозможно: во-первых, они со временем стали намного грубее, деформировались, а во-вторых, очень тяжело подобрать нужный размер. Если в те годы мужчины носили в основном 39-41-й, то сегодня необходима обувь 45-48-го: видимо, человеческий род сделался за прошедшие годы крупнее!

Так что ботинки по старинным колодкам шьют в специальных театральных мастерских, стараясь придать им «поживший» вид.

Кадр из фильма «Молчание»
Кадр из фильма «Молчание»

Очень хотелось бы художнику по костюмам использовать для фильма и другие интересные вещи, найденные на студии: связанные вручную шарфики, чудные жилетки, — ведь они так живо передают атмосферу того времени! Но, к сожалению, эти артефакты уже слишком узнаваемы в «киношном» мире: успели «засветиться» в многих фильмах.

Не пропустите новый детектив на Первом канале – события «Молчания» развиваются стремительно и увлекательно.

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детективный сериалЛеонид БичевинМария Андреева