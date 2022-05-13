Зачем для съемок сериала «Молчание» пришлось изучать блошиный рынок: секреты костюмера

Новый детектив «Молчание» интересен не только динамичным сюжетом с загадочными поворотами, но и уникальными костюмами эпохи конца 40-х.

На Первом канале идет четырехсерийный детектив «Молчание». В центре сюжета – история бывшего военного корреспондента Александра Ганина. Недавно окончилась Великая Отечественная, и в мирной жизни, как кажется Ганину, ему делать нечего.

Но в этот момент судьба подбрасывает 35-летнему военкору загадку: он получает письмо с сообщением о смерти его отца-милиционера. Приехав в Выборг, он понимает, что отца убили. И пусть он никогда его не знал: расследовать дело, найти убийц, — его долг.

Действие в фильме происходит в послевоенные годы, а значит, картину с полным правом можно назвать исторической и костюмной. Мы узнали у художника по костюмам Елены Ульяновой, с какими сложностями ей приходилось сталкиваться в ходе работы, какие интересные моменты сопровождали создание костюмов для актеров.

«Вплоть до нижнего белья»

Елена призналась, что очень благодарна «Ленфильму»: на студии бережно хранят десятилетиями все вещи, которые покупались или шились для разных фильмов. Именно там художник по костюмам обычно и находит необходимое. Кроме того, помогают и другие источники.

«Еще в Петербурге есть волшебный блошиный рыночек возле станции метро Удельная, на котором что только не продается! Мне кажется, у людей бесконечные запасы. Порой там можно найти невероятные старые вещи идеальной сохранности — любые, вплоть до нижнего белья. Конечно, нет гарантии, что встретишь их в нужное время — но шанс есть. Все головные уборы, которые носят героини «Молчания», куплены на Удельной. Эти небольшие вещицы так сложно в точности повторить, что я начала собирать коллекцию: шляпки, броши, перчаточки… Храню свою «частную коллекцию» дома и использую, когда бывает надобность».

Уникальный бюстгальтер

Как рассказала Елена Ульянова, именно на блошином рынке было найдено подходящее белье для героини фильма Светланы, которую сыграла Екатерина Зорина.

«Для того времени характерны бюстгальтеры с чашечками конической формы, дающие немного другой силуэт. Они очень узнаваемые, и Екатерина Зорина снималась именно в таком, купленном на блошином рынке. Она радовалась, что я ей предложила этот вариант. И платье, в котором в кадре появляется Светлана, тоже было сшито из настоящего старинного отреза, купленного на том же рынке у бабушек».

Зачем герою три пары одинаковых галифе

Кстати, многие вещи шьются в нескольких экземплярах: ведь актерам то и дело приходится падать в грязь, драться и всячески «выводить из строя» свой костюм. Из-за этого порой случаются накладки. Елена Ульянова вспомнила случай на съемках.

«Галифе Бухарову сшили две пары — и пожалели. Третьей пары не хватило, когда на съемках одной сцены Александру пришлось промокнуть. Снимали три дубля, и к третьему сразу приступить не получилось: ждали, пока подсушат галифе».

Как костюмы становятся «народными артистами»

К некоторым костюмам на студии отношение весьма почтительное: их даже называют «народными артистами», столько им пришлось сниматься в самых разных проектах. Например, Леонид Бичевин, сыгравший роль военкора Ганина, носит старенький свитер из гардеробной «Ленфильма», — ему уже очень много лет. Там же отыскали и аутентичный плащ для него.

«Этот плащ — просто кинозвезда, народный артист среди костюмов! Ему около пятидесяти лет, и у него очень солидный послужной список. Кажется, он снимался и у Алексея Германа. Правда, не поручусь, что в «Хрусталев, машину!» и «Двадцать дней без войны» играл именно он, но там было что-то очень похожее…»

Мужчины стали крупнее

Интересно, что к старинной обуви это не относится. Как пояснила Елена Ульянова, ботинки образца 40-х годов хоть и сохранились, но носить их невозможно: во-первых, они со временем стали намного грубее, деформировались, а во-вторых, очень тяжело подобрать нужный размер. Если в те годы мужчины носили в основном 39-41-й, то сегодня необходима обувь 45-48-го: видимо, человеческий род сделался за прошедшие годы крупнее!

Так что ботинки по старинным колодкам шьют в специальных театральных мастерских, стараясь придать им «поживший» вид.

Очень хотелось бы художнику по костюмам использовать для фильма и другие интересные вещи, найденные на студии: связанные вручную шарфики, чудные жилетки, — ведь они так живо передают атмосферу того времени! Но, к сожалению, эти артефакты уже слишком узнаваемы в «киношном» мире: успели «засветиться» в многих фильмах.

Не пропустите новый детектив на Первом канале – события «Молчания» развиваются стремительно и увлекательно.

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