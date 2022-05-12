Когда «часики тикают»: стартовали съемки сериала «Ева, рожай!» с Еленой Подкаминской

В Москве стартовали съемки сериала «Ева, рожай!» со звездой «ИП Пирогова» Еленой Подкаминской. Картина в жанре драмеди должна будет выйти на видеосервисе Start осенью 2022 года.

В проекте также задействованы Галина Польских, Алена Хмельницкая, Анатолий Белый, Дмитрий Чеботарев, Сергей Епишев, Всеволод Болдин и другие актеры.

Главная героиня Ева — талантливая преподавательница танцев, которая всегда стремится быть собой и не следовать скучным правилам. Она независимая, самостоятельная женщина, отдающая предпочтение работе, а не личной жизни. И ее коллеги этим пользуются, нагружая бездетную незамужнюю женщину еще большим количеством работы.

Но однажды Ева узнает, что «любовь всей ее жизни» женился и стал отцом. В этот момент что-то щелкнуло в ее голове, и танцовщица решается на радикальные перемены. Теперь ей нужно во что бы то ни стало завести ребенка.

«В этом проекте моя задача — поговорить с улыбкой о серьезных вещах, — поделился режиссер Никита Грамматиков. — На примере Евы мы рассуждаем о том, как непросто найти партнера для серьезных отношений и создания семьи. Она находится на грани отчаяния от давления окружающих и собственной неустроенности. Именно эта обостренность становится причиной большого количества комичных ситуаций». «Долго наблюдая за женщинами в возрасте 30+ — за собой, своими подругами, коллегами, просто девушками на улицах и в кафе — слушая их волнения и переживания, я постепенно пришла к идее истории про свободную и в большинстве своем независимую женщину, которая не стремится родить ребенка для «галочки» или «чтобы родственники отстали». Ева искренне верит в любовь и хочет семью», добавила автор сценария и креативный продюсер сериала Юлия Клименко. «Героиня мне очень интересна своей смелостью, драматичностью, поиском счастья и правды через любовь, материнство и семью, — рассказала Елена Подкаминская. — Особое актерское счастье этот образ доставляет тем, что Ева — профессиональная танцовщица и я, чтобы соответствовать ее высокому уровню, занимаюсь любимым делом — танцем».

Создатели сериала уверены, что эта история будет понятна и близка не только женщинам, но и мужчинам: сильный пол тоже сможет увидеть и оценить, как часто давление общества мешает людям любого гендера жить счастливой жизнью и заводить отношения.

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