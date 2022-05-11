Пандемия закончилась, но это не точно: первый сезон «Эпидемии» покажут по ТНТ

Нашумевший в онлайн-кинотеатрах отечественный сериал «Эпидемия» впервые покажут на российском ТВ.

Первый сезон драмы о вспышке неизвестного вируса в Москве начнет транслироваться по ТНТ с 16 мая. В картине сыграли Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Виктория Исакова, Александр Робак, Виктория Агалакова, Юрий Кузнецов, Наталья Земцова, Александр Яценко, Анна Михалкова, Савелий Кудряшов, Евгений Сытый, Игорь Савочкин и другие актеры.

«Эпидемия» вышла на видеосервисе Premier в конце 2019 года, вместе с первыми новостями о «ковиде». Сюжет сериала рассказывает о вспышке неизвестного вируса, который начинается как обычная простуда, но быстро прогрессирует и стопроцентно убивает зараженных. И вот две большие московские семьи выбираются из перекрытой столицы и бегут в леса Карелии, чтобы скрыться от биологического апокалипсиса. Но в условиях дефицита еды, обесценивания денег и отсутствия магазинов главной опасностью для героев становится уже не вирус, а другие люди.

Сериал стал настолько успешным, что вышел даже на Netflix под английским названием To The Lake, причем попал в топы стримингового сервиса во многих странах. Его перевели на 12 языков.

В апреле 2022 года на Premier вышел второй сезон «Эпидемии». Ну а любители традиционного просмотра сериалов в телеэфире смогут посмотреть первый — с понедельника по четверг в 21:00, с 16 мая.

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